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    首頁　>　臺北市

    與國內學生同場交流 橘高校吹奏部長：我們在台灣「很開心」

    國慶籌備委員會9日於自由廣場舉辦國慶演出學生樂儀隊交流活動，圖為有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部現身自由廣場交流演出。 （記者羅沛德攝）

    國慶籌備委員會9日於自由廣場舉辦國慶演出學生樂儀隊交流活動，圖為有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部現身自由廣場交流演出。 （記者羅沛德攝）

    2022/10/09 18:21

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國慶籌備委員會今日特別邀請台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊、台中市私立曉明女子高級中學管樂隊，與日本京都橘高等學校吹奏樂部（管樂社）等3個表演團隊在自由廣場同場交流，3組人馬明（10）日上午都將參加總統府前的國慶大會。橘高校吹奏部部長竹內望咲今日演出前，特別用國語向在場擠到水洩不通的觀眾高喊「我們在台灣很開心」，引起一陣熱烈歡呼。

    本日演出由曉明女子高級中學管樂隊揭開序幕，與另外兩組表演團體不同之處為，曉明女子高級中學管樂隊全員由國中生組成，今日在自由廣場的交流活動由國二成員打頭陣，明日國慶演出將有國一成員加入。曉明女中管樂隊的王同學受訪說，他們今年六月接到這次的演出邀請後，整個暑假都非常認真練習，今天多少會有點緊張，但也是把平常練習最好的一面拿出來。

    緊接著登場的是北一女中樂儀旗隊，在儀隊總隊長簡單進行介紹後，由操持黑槍、白槍的儀隊率先演出，之後則是樂隊與旗隊的音樂、舞蹈及舞旗演出。最終壓軸則為橘高等學校吹奏部，成員身著白色上衣與標誌性的橘色摺裙，展現「橘色惡魔」一邊吹奏、一邊舞動身體的魅力。

    橘高等學校吹奏部部長竹內望咲受訪說，京都橘高校吹奏部創立於1961年，60幾年來帶著橘色制服的少年少女們以「活力滿滿、微笑滿滿、夢想滿滿」為宗旨，為大家帶來精彩的演出，這次來台灣感受到「台灣的朋友們非常歡迎我們，對我們非常好、非常地溫馨」，她感受到從未經歷過的熱烈歡迎。最後，竹內望咲更以國語高喊「我們在台灣很開心」，引起現場民眾歡呼。

    3組表演團體休息時皆熱烈地替正在演出的團體加油，在演出結束後的合照時間，台日高中生也一起手比愛心，展現台日友情50週年的情誼。

    有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部獲邀來台參加國慶大會，以演奏肢體動作活潑聞名，9日於自由廣場與國內學生樂儀隊交流，表演時有學生把鞋子意外踢飛。 （記者羅沛德攝）

    有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部獲邀來台參加國慶大會，以演奏肢體動作活潑聞名，9日於自由廣場與國內學生樂儀隊交流，表演時有學生把鞋子意外踢飛。 （記者羅沛德攝）

    國慶籌備委員會9日舉辦國慶演出學生樂儀隊交流活動，圖為有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部演出。 （記者羅沛德攝）

    國慶籌備委員會9日舉辦國慶演出學生樂儀隊交流活動，圖為有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部演出。 （記者羅沛德攝）

    國慶籌備委員會9日邀請參與國慶大會演出的日本京都橘高校吹奏部（白上衣）、台北市北一女中樂儀旗隊（綠上衣）、台中市曉明女中管樂隊（紅上衣）在自由廣場交流，學生在表演後互動熱絡。 （記者羅沛德攝）

    國慶籌備委員會9日邀請參與國慶大會演出的日本京都橘高校吹奏部（白上衣）、台北市北一女中樂儀旗隊（綠上衣）、台中市曉明女中管樂隊（紅上衣）在自由廣場交流，學生在表演後互動熱絡。 （記者羅沛德攝）

    橘高校吹奏部部長竹內望咲（見圖）以國語大喊「我們在台灣很開心」，引起現場民眾歡呼。（記者黃靖媗攝）

    橘高校吹奏部部長竹內望咲（見圖）以國語大喊「我們在台灣很開心」，引起現場民眾歡呼。（記者黃靖媗攝）

    3組表演團體休息時皆熱烈地替正在演出的團體加油，在演出結束後的合照時間，台日高中生也一起手比愛心，展現台日友情50週年的情誼。（記者黃靖媗攝）

    3組表演團體休息時皆熱烈地替正在演出的團體加油，在演出結束後的合照時間，台日高中生也一起手比愛心，展現台日友情50週年的情誼。（記者黃靖媗攝）

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