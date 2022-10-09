中駐美大使感謝馬斯克 網吐槽︰中共承諾就算白紙黑字也不可信

中國駐美大使秦剛宣稱統一後台灣將成「享有高度自治的特別行政區」，遭大批國外網友吐槽。（法新社）

2022/10/09 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）近日接受英國《金融時報》專訪時，提議「為台灣設一個合理可行的特別行政區」解決台海問題，引發國際熱議。中國駐美大使秦剛今天（9日）在推特上「感謝」馬斯克，宣稱統一後台灣將成「享有高度自治的特別行政區」，遭大批國外網友吐槽。

馬斯克近日聲稱，若台海爆發衝突，全球GDP會損失30%，主張把台灣劃成中國「特別行政區」以防止戰爭發生。言論一出隨即遭各界抨擊，唯獨中國是樂不可支。中駐美大使秦剛9日就透過推特稱自己想感謝「馬斯克對台灣海峽和平的呼籲以及建立台灣特別行政區的想法」。

儘管有香港這樣血淋淋的例子已擺在世人眼前，秦剛仍說：「和平統一和一國兩制是我們解決台灣問題的基本原則，也是實現國家統一的最佳途徑。在保證中國主權、安全和發展利益的前提下，統一後的台灣將享有高度自治的特別行政區，並有廣闊的發展空間。台灣人民的權益將得到充分保障，兩岸將共享民族復興的榮光，中國的和平統一也有利於亞太和世界的和平與發展。」

秦剛的推文一出，大批網友湧入吐槽，「讓台灣變另外一個香港？」、「別說笑了，在中共魔掌下還談高度自治？」、「是喔，看你們把香港管得多好」、「先看看你們中國人怎麼解決香港和西藏問題的」、「中共果然最愛意淫」；也有人直言，「台灣就是台灣人自己的國家」、「你們有問過台灣人的想法嗎？」、「台灣擁有自由和民主，根本不想要被暴君管理」、「中共的承諾就算白紙黑字也不可信，你們說的跟做的完全不一樣」。

針對馬斯克的言論，台灣不管藍白綠都有人跳出來抗議，我國駐美代表蕭美琴8日也在推特上強調，台灣確實有賣非常多東西，但就是不賣自由與民主，「任何關於台灣未來的提議都必須不受脅迫、以和平方式決定，並尊重台灣人民的民主意願。」

I would like to thank @elonmusk for his call for peace across the Taiwan Strait and his idea about establishing a special administrative zone for Taiwan. Actually, Peaceful reunification and One Country, Two Systems are our basic principles for resolving the Taiwan question... https://t.co/KYH1Gsu3Um — Qin Gang 秦刚 （@AmbQinGang） October 8, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法