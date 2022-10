中駐美大使感謝馬斯克 網吐槽︰中共承諾就算白紙黑字也不可信

2022/10/09 17:20

〔即時新聞/綜合報導〕全球首富馬斯克(Elon Musk)近日接受英國《金融時報》專訪時,提議「為台灣設一個合理可行的特別行政區」解決台海問題,引發國際熱議。中國駐美大使秦剛今天(9日)在推特上「感謝」馬斯克,宣稱統一後台灣將成「享有高度自治的特別行政區」,遭大批國外網友吐槽。

馬斯克近日聲稱,若台海爆發衝突,全球GDP會損失30%,主張把台灣劃成中國「特別行政區」以防止戰爭發生。言論一出隨即遭各界抨擊,唯獨中國是樂不可支。中駐美大使秦剛9日就透過推特稱自己想感謝「馬斯克對台灣海峽和平的呼籲以及建立台灣特別行政區的想法」。

儘管有香港這樣血淋淋的例子已擺在世人眼前,秦剛仍說:「和平統一和一國兩制是我們解決台灣問題的基本原則,也是實現國家統一的最佳途徑。在保證中國主權、安全和發展利益的前提下,統一後的台灣將享有高度自治的特別行政區,並有廣闊的發展空間。台灣人民的權益將得到充分保障,兩岸將共享民族復興的榮光,中國的和平統一也有利於亞太和世界的和平與發展。」

秦剛的推文一出,大批網友湧入吐槽,「讓台灣變另外一個香港?」、「別說笑了,在中共魔掌下還談高度自治?」、「是喔,看你們把香港管得多好」、「先看看你們中國人怎麼解決香港和西藏問題的」、「中共果然最愛意淫」;也有人直言,「台灣就是台灣人自己的國家」、「你們有問過台灣人的想法嗎?」、「台灣擁有自由和民主,根本不想要被暴君管理」、「中共的承諾就算白紙黑字也不可信,你們說的跟做的完全不一樣」。

針對馬斯克的言論,台灣不管藍白綠都有人跳出來抗議,我國駐美代表蕭美琴8日也在推特上強調,台灣確實有賣非常多東西,但就是不賣自由與民主,「任何關於台灣未來的提議都必須不受脅迫、以和平方式決定,並尊重台灣人民的民主意願。」

I would like to thank @elonmusk for his call for peace across the Taiwan Strait and his idea about establishing a special administrative zone for Taiwan. Actually, Peaceful reunification and One Country, Two Systems are our basic principles for resolving the Taiwan question... https://t.co/KYH1Gsu3Um