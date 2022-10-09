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    首頁　>　臺北市

    黃珊珊批淡北道路以鄰為壑 新北市府：雙北平台會議有共識

    淡北道路銜接新北市淡水區與台北市北投區，新北市政府表示，相關交通改善方案在雙北平台的交通會議已討論過，且取得共識。（圖由新北市政府提供）

    淡北道路銜接新北市淡水區與台北市北投區，新北市政府表示，相關交通改善方案在雙北平台的交通會議已討論過，且取得共識。（圖由新北市政府提供）

    2022/10/09 16:36

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    批淡北快使新北塞車問題轉移到台北 黃珊珊：勿以鄰為壑

    〔記者賴筱桐／新北報導〕被稱為北海岸居民「救命道路」的淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）預計明年發包工程，力拚2025年底完工。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，淡北道路恐將新北市的塞車問題轉移至關渡或台北市大度路，喊話中央核定過程應與北市協商，不可「以鄰為壑」。對此，新北市工務局長詹榮鋒表示，目前的方案在雙北合作平台會議都已討論過，且取得共識，如果北市居民還有疑慮，新北市府願意再溝通。

    詹榮鋒表示，淡北道路在二階環評有做交通影響評估，將以地下車行箱涵穿越中央北路路口，在銜接台北市立德路段採用高架陸橋，穿越大度路後，中間沒有橫向道路，直接銜接洲美快速道路，相關路線經過專業的交通量分析，對於台北市的交通不會造成太大影響。

    詹榮鋒說，淡北道路的交通改善方案都在雙北平台的交通會議討論過，也獲得北市府同意，去年新北市府分別在北投區、士林區舉辦說明會，針對民眾所提意見逐一說明，經交通專案小組會議確認後取得共識，如果北市民眾還有疑慮，新北市府願意再溝通協調，希望雙北市府的交通單位共同面對、解決問題。

    工務局表示，雙北市府與公路總局2020年成立淡北道路交通專案小組，對於環評承諾、管理機制、民意溝通以及相關配套措施等，皆納入議題管制，並共同擬定具體處置，建立營運期間區域交通管理機制。

    根據會議記錄資料，淡北道路交通專案小組自2020年11月召開第1次會議以來，累計開過16次會議，期間針對各項交通議題討論，並彙整追蹤辦理事項。

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