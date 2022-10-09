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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安拋「深蹲換公車票」 陳時中陣營酸︰忘了路邊空污問題？

    陳時中競選團隊政策小組總召集人管碧玲點出蔣萬安「深蹲換車票」的兩大失誤，包含已有1280吃到飽，深蹲換車票沒有誘因、公車站運動，對呼吸健康不妥當。（資料照）

    陳時中競選團隊政策小組總召集人管碧玲點出蔣萬安「深蹲換車票」的兩大失誤，包含已有1280吃到飽，深蹲換車票沒有誘因、公車站運動，對呼吸健康不妥當。（資料照）

    2022/10/09 16:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出深蹲20下換免費搭乘公車政見，引起各界討論；陳時中競選團隊政策小組總召集人管碧玲點出蔣萬安「深蹲換車票」的兩大失誤，包含已有1280吃到飽，深蹲換車票沒有誘因、公車站運動，對呼吸健康不妥當；管碧玲也酸說，看新聞學政策，生吞活剝，所以才會變得好笑。

    管碧玲表示，蔣萬安在氣候變遷行動博覽會丟出「深蹲換車票」的政策時，第一時間嚇一跳，覺得他生吞活剝，把學來的政策放錯位置，過去週刊王曾報導，羅馬尼亞「深蹲換車票」政策，雖然看新聞學政策無可厚非，但是這個政策，放在台北市的時空，變成是一個沒有吸引力的政策，因雙北已有1280吃到飽。

    管碧玲指出，阿中常說「好的政策會延續」，雙北1280吃到飽的綠色運輸政策，不但直接對綠色運輸提供高度誘因，適合「蹲得下去」和「蹲不下去」的所有人，是普遍公平的政策，不會像「深蹲換車票」這樣，會造成「年齡偏差」和「體能偏差」的不公平。

    管碧玲批評，蔣萬安把學來的政策生吞活剝，忽略台北市綠色運輸的政策背景，忽略公車站運動對健康呼吸的負面影響，馬路邊空污的問題，沒有被蔣萬安考量到，政策真的不能生吞活剝的移植。

    管碧玲酸，蔣萬安在製作運動健康政策的時候，應該還沒有看到羅馬尼亞健康票的報導，要是有看到，一定會放進去正確的政策系統，因為羅馬尼亞這個政策就是在鼓勵運動。

    管碧玲認為，蔣萬安把鼓勵運動的政策用來鼓勵綠色運輸，有兩大失誤，包含已有1280吃到飽，深蹲換車票沒有誘因、公車站運動，對呼吸健康不妥當，看新聞學政策，生吞活剝，所以才會變得好笑。

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