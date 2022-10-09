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    首頁　>　臺北市

    參加廟會提前離場遭陳時中暗酸 黃珊珊：別把宗教盛會當政治操作

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今下午至文山區木柵忠順廟參拜。（記者鄭名翔攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今下午至文山區木柵忠順廟參拜。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/09 16:21

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊今同台出席台北葫蘆寺建廟75週年九聖關渡宮會香大典，但蔣黃兩人相繼提前離開，陳時中則稱，自己對在地有較深情感連結才捨不得離開；對此，黃珊珊反批，過去連年參加活動還未見過陳時中，強調宗教盛會不要變成政治人物操作場域。

    台北葫蘆寺今舉行建廟75週年九聖關渡宮會香大典，陳時中、蔣萬安、黃珊珊同台參香，隨後蔣率先離去，陳、黃則分別乘船陪同神駕渡過淡水河抵達對岸社子島，黃於儀典前先行離開，陳時中則一路待到儀典結束，並於會後受訪表示，對宮廟地方有較深感情連結，因捨不得離開而待到最後，但蔣、黃兩人對地方連結則由自己判斷。

    黃珊珊今下午至文山區木柵忠順廟參拜則回應，過去多次參加葫蘆寺活動還未曾見過陳時中，且自己在地方經營多年，今係因與社子市場有約才先走，毋需就此特別比較，且如此宗教盛事為眾人開心參加，不該變成政治人物操作場域。

    而近期參加活動都有民眾黨北市議員跨區緊跟，黃珊珊表示，有公開行程都會通知，且能夠參加地方盛典是好事，不分選區大家都想參加，不用每件事都聯想到選舉上。

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