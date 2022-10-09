馬英九批「非核家園」大笑話 民進黨回酸：忘記自己封存核四？

前總統馬英九（左）今天送上「包粽」祝福爭取連任的國民黨新竹縣長楊文科（右）。（記者黃美珠攝）

2022/10/09 16:26

〔記者陳昀／台北報導〕前總統馬英九今為國民黨新竹縣長參選人楊文科站台時抨擊，民進黨政府很奇怪，全世界都在搞核能，我們還在「非核家園」，且發展再生能源的目的在於消滅核能，「這是個大笑話」。民進黨下午對此酸說，馬前總統不要換了位置就換腦袋，忘記自己曾封存核四，下次到新北市輔選，也不妨當面問問市長侯友宜的意見。

民進黨發言人李坤城回應說，馬英九顯然對於新北市民的想法很陌生，新北市長侯友宜曾經公開表示，「如果沒有守護核安、沒有辦法處理核廢料，就不能用核電。」建議馬前總統下次若到新北市輔選侯友宜，不妨當面問問侯市長，對於核電廠、核廢料存放的意見。

李坤城表示，馬前總統請不要換了位子就換腦袋，卸任後的言論彷彿忘記自己在總統任內親手封存核四，把3000億元興建費用當作兒戲，政策反覆，難怪去年重啟核四公投案再度遭到全民否決，連侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌等國民黨籍地方首長接連表示反對，台中市長盧秀燕還反對核四遷台中。

李坤城進一步說，馬總統2016年的5月卸任時，全台備轉容量一度只剩下1.64%，馬政府執政時對能源轉型工作毫不用心，這些無可抵賴的缺失就是國民黨留給大家的爛攤子，國民黨卻選擇性失憶，還要把自己的能源政策失敗推給非核家園，簡直是可笑。

李坤城說，為符合全球2050淨零目標，再生能源的發展早已經是世界各國追求的趨勢，在淨零轉型的趨勢下，全球的先進製程大廠紛紛要求供應商使用綠電、再生能源，「但這並不包括核電」，台灣的廠商和政府都努力跟上世界供應鏈發展的腳步，馬前總統卻只會不斷唸經死守核電，在其主政之時，始終不重視再生能源發展。

李坤城表示，2016年民進黨上任後，從中央到地方都積極推動再生能源，如果像國民黨這樣單押核電，請問台積電及綠色供應鏈廠商的綠電缺口，要怎麼補足？由此可見，推動再生能源不僅是為了能源轉型，更是為了產業的國際競爭力，從馬英九的相關發言來看，更可證明國民黨早已與世界趨勢潮流嚴重脫節。

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