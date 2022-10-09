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    士林藝饗券期限將至4成未兌換 議員要求延長使用期限

    台北市士林夜市受疫情影響人潮減少。（資料照）

    台北市士林夜市受疫情影響人潮減少。（資料照）

    2022/10/09 16:41

    〔記者楊心慧／台北報導〕疫情導致國內外旅遊蕭條，士林商圈備受影響，人潮大幅銳減，台北市政府為振興士林夜市，配合台北表演藝術中心（簡稱北藝）開幕營運，推出士林藝饗券，民眾只要去北藝看表演就能領取，但台北市議員鍾佩玲發現，士林藝饗券期限僅到10月16日，尚有4成左右票券尚未使用兌換，要求市府思考延長士林藝饗券使用期限。

    台北市文化局表示，經過市場處提供最新資料，預估最後執行金額可達約預算500萬的9成，活動領券日已順利截止，提醒民眾儘早在期限前10月16日兌換完成。

    鍾佩玲調閱資料發現，至本月初面額50元及100元派券總數量分別為1萬8506張及4萬5992張，其兌換總數量分別為8827張及3萬362張，兌換比例分別為47.7%及66.01%，以金額來看，市府原定活動金額500萬元，尚有約153萬元尚未兌換使用。

    鍾佩玲表示，士林藝饗券僅到本月16日，考量仍有4成左右票券尚未使用兌換，若能透過延長使用期限，再衝刺兌換率，將更能達到市府振興士林商圈政策目標，要求延長士林藝饗券使用期限，另應就本次活動辦理過程種種未盡之處進行檢討。

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