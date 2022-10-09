蔣萬安提「深蹲換坐車」 黃珊珊示範起立蹲下：做20下沒問題

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今至文山區木柵忠順廟參拜，應媒體要求，現場示範3下深蹲。（記者鄭名翔攝）

2022/10/09 15:56

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安提出深蹲20下換免費搭乘公車政見，引發熱議；民進黨參選人陳時中今表示，每天都會深蹲2組各15下，無黨籍參選人黃珊珊今也說，每天早晚都會各做15分鐘氣功，其中就會蹲馬步、深蹲，更在鏡頭前現場示範，掛保證做20下沒問題。

黃珊珊今至文山區木柵忠順廟參拜，也為參選後首次至木柵的公開行程；黃珊珊表示，過去早已來過多次，只是未對外公開，廟方也幫背書，讚黃珊珊過去都親自參加各項忠順廟活動，三貓計畫也是無役不與，早已來了「N」次。

而蔣萬安的「深蹲換坐車」政策引發熱議；黃珊珊表示，每天早晚都有練氣功習慣，本就會蹲馬步、深蹲，但練身體、運動為好事，不用特別拿出來比較。

黃珊珊也應媒體要求，現場示範3下深蹲，動作熟練不疾不徐，稱要訓練腰部及核心肌肉力量，掛保證做20下絕對沒問題。

至於選舉辯論在即，黃珊珊被問到是否找模擬對手演練時自信回應，早已準備24年，且每天接受媒體提問就是最好對手，明天就可馬上辯論，並重申自己曾在北市府內工作，對市政非常熟悉，各參選人針對公共議題辯論是件好事，可讓民眾看清楚要選什麼樣的市長。

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