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    赴宜蘭眺望與那國島 古屋圭司：驗證安倍「台灣有事日本有事」

    立法院長游錫堃（左一）今與日華懇會長古屋圭司（前排右三）等19位議員，一起到宜蘭蘇澳眺望日本國土與那國島。（立法院提供）

    立法院長游錫堃（左一）今與日華懇會長古屋圭司（前排右三）等19位議員，一起到宜蘭蘇澳眺望日本國土與那國島。（立法院提供）

    2022/10/09 15:53

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（9）日與日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（日華懇）會長古屋圭司等19位議員，一起到宜蘭蘇澳眺望日本國土與那國島。古屋圭司表示，宜蘭和與那國島相距僅110公里，再次驗證日本前首相安倍晉三所言「台灣有事，日本有事」。台日唇齒相依的緊密情感，讓彼此的心沒有距離。

    日華懇會長古屋圭司眾議員，8日率該會所屬共19位參、眾議員組成「中華民國國慶日本國祝賀團」，展開3日訪台行程，並將參加我國雙十國慶活動。外交部表示，「日華懇」訪團在台期間，除向總統蔡英文覲賀、參加我國國慶大會及遊行，另將赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

    游錫堃指出，剛才與古屋圭司等19位日華懇議員，一起到宜蘭蘇澳眺望日本與那國島，見證台日之間最近的距離。他說，與那國島和宜蘭兩地的居民自古往來密切，是台日羈絆的最佳例證。在眺望時，還透過眾議員衛藤征士郎聯絡，現場和「與那國島」的系數健一町長熱線。

    游錫堃表示，古屋會長說，這次到宜蘭遠眺相距僅110公里的與那國島，再次驗證安倍前首相所言「台灣有事，日本有事」。台灣跟日本唇齒相依的緊密情感，讓彼此的心沒有距離。雖然天氣陰雨多雲，沒有辦法直接肉眼看到與那國島，但古屋會長和日華懇議員們都說：「他們心裡都有看見！」

    游錫堃說，期待下次和日華懇議員們在與那國島相會，也歡迎日本的朋友們來台灣觀光時，可以到宜蘭蘇澳看看台日之間最近的距離。

    「日華懇」目前在日本參、眾兩議院共約有260位議員，是日本國會最大跨黨派友台團體，也是台日國會外交最重要窗口。

    立法院長游錫堃（左）今與日華懇會長古屋圭司（右）等19位議員，一起到宜蘭蘇澳眺望日本國土與那國島。（立法院提供）

    立法院長游錫堃（左）今與日華懇會長古屋圭司（右）等19位議員，一起到宜蘭蘇澳眺望日本國土與那國島。（立法院提供）

    立法院長游錫堃今與日華懇會長古屋圭司等19位議員，一起到宜蘭蘇澳眺望日本國土與那國島。（立法院提供）

    立法院長游錫堃今與日華懇會長古屋圭司等19位議員，一起到宜蘭蘇澳眺望日本國土與那國島。（立法院提供）

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