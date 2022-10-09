特教生渴望「成為有用的人」 師領參與公共服務建立信心

陳台瓊協助特教生在輕鬆歡樂的氛圍中打破學習障礙，建立起自信心。（教育部提供）

2022/10/09 15:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕秉持著一份堅持、熱情的心，萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育長達25年，她不把特教學生當問題人物，反而納為自己旗下「好幫手」，積極協助他們參與各項公共服務，藉此鼓勵他們認知到自己「可以成為有用的人」，才剛拿下師鐸獎的陳台瓊，獲得教育部選為教育家部落格人物典範。

剛教過的字，隔天就忘記；高年級了，還需要扳手指算數學；坐下時，手腳不停動來動去，渾身坐立難安；有的孩子生性害羞，除了老師，不敢與任何其他人講話，無法與人正常互動……，這些令普通班教師頭疼的特教生，卻全部成了陳台瓊口中的好幫手。

陳台瓊強調，這些孩子其實智力正常，能夠在正常的環境下學習，只是某些部分需要特教老師的幫助。因此，他們不是弱勢的特教生，而是有能力服務眾人的人，所以她總是努力為特教生創造機會，有其他老師需要幫忙時，陳台瓊就會熱心引介：「來！來！來！我這裡有三位旗下藝人可以來幫忙。」有機會讓孩子一展長才。

例如，特教孩子可以穿梭全校替老師發冬至湯圓，指導普通班的學生回收電池與光碟片，還能夠進行校外公共服務，到親子館幫忙擦拭嬰幼兒的嘟嘟車。不只藉由活動的參與，學生得以磨練社會技能，學習融入人群，還能讓他們從原本總是手心向上，發現自己也能成為有用的人，這從孩子笑容全部掛在臉上就能看出他們的喜悅。

陳台瓊表示，特教老師不是只有走愛心路線而已，也是可以很專業的。比如回收活動中，孩子羞怯、無法與人互動，陳台瓊會替他們製作視覺提示卡，讓孩子可照表操課，提升膽量與自信。在她的諄諄善誘下，特教生在輕鬆歡樂的氛圍中打破學習障礙，建立起自信心，提升生活的技能，逐漸養成解決生活問題的能力。

陳台瓊表示，特教的孩子常感到挫折與無助，參與活動後發現，原來自己「可以被看見」、「可以成為有用的人」，這樣的生命教育，補足孩子內在的缺口，讓孩子人生有了前進的動力。

陳台瓊在今年榮獲師鐸獎，得到教學領域的最高肯定，她總是勉勵孩子，「把簡單的事做好，就是不簡單；把平凡的事做好，就是不平凡！」這句話是她教導孩子的座右銘，也成為她春風廣被，一生投身教育的最佳寫照。

化礙為愛的萬華國中特殊教育科教師陳台瓊。（教育部提供）

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