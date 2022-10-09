全台查賄防暴力 苗栗熱區警政署二度督導座談
〔記者姚岳宏／台北報導〕隨著選舉投開票日將近，選戰進入白熱化，不同層級候選人間結盟買票行為的傳聞不斷，為淨化選舉治安，警政署已通令各直轄市、縣（市）政府警察局，每週由局長召開「選舉查賄制暴檢討會議」，就查賄制暴工作檢視執行情形，滾動修正選舉查察策略，也呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高1000萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。
為落實主官幹部勤走動，鼓勵第一線同仁，並掌握情資嚴查賄選的做法，警政署長黃明昭帶同刑事警察局長李西河，南下與苗栗縣警察局舉行高層查賄督導座談，並指派6位警政委員持續至各警察局加強督導查賄作為，10月7日再特別指派刑事局副局長邱紹洲及專責支援查緝單位人員，二度前往苗栗地區，除與苗栗縣警局刑警大隊深入研商具體查賄作法，並拜會苗栗地檢署取得全力共同查察賄選、防制暴力的共識。
警政署指出，此次選舉除秉持往年查賄作法外，特別再由警政委員分區督導，及刑事局副局長進行重點區域訪視，要求各縣市警局全力投入查賄，務求淨化選風。統計至10月5日止，全國各警察機關移送各類賄選案件計11件46人，其中現金買票1件2人、禮品賄選8件42人、其他賄選2件2人。警政署表示，至11月26日投開票日止，將鎖定涉嫌賄選之縣市長候選人，責由刑事局專責單位，持續嚴密情蒐，加強查賄。
警政署再度強調，各級候選人切勿有買票賄選的僥倖想法，在選舉最後階段，各警察機關與檢察機關將密切合作，全力查緝各類賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤案件，亦絕不容許黑道幫派，以暴力不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉，同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高1000萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。