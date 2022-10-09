為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    全台查賄防暴力 苗栗熱區警政署二度督導座談

    警政署長黃明昭特別指派刑事局副局長邱紹洲及專責支援查緝單位人員，二度前往苗栗地區深入研商具體查賄作法。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署長黃明昭特別指派刑事局副局長邱紹洲及專責支援查緝單位人員，二度前往苗栗地區深入研商具體查賄作法。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/10/09 14:49

    〔記者姚岳宏／台北報導〕隨著選舉投開票日將近，選戰進入白熱化，不同層級候選人間結盟買票行為的傳聞不斷，為淨化選舉治安，警政署已通令各直轄市、縣（市）政府警察局，每週由局長召開「選舉查賄制暴檢討會議」，就查賄制暴工作檢視執行情形，滾動修正選舉查察策略，也呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高1000萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。

    為落實主官幹部勤走動，鼓勵第一線同仁，並掌握情資嚴查賄選的做法，警政署長黃明昭帶同刑事警察局長李西河，南下與苗栗縣警察局舉行高層查賄督導座談，並指派6位警政委員持續至各警察局加強督導查賄作為，10月7日再特別指派刑事局副局長邱紹洲及專責支援查緝單位人員，二度前往苗栗地區，除與苗栗縣警局刑警大隊深入研商具體查賄作法，並拜會苗栗地檢署取得全力共同查察賄選、防制暴力的共識。

    警政署指出，此次選舉除秉持往年查賄作法外，特別再由警政委員分區督導，及刑事局副局長進行重點區域訪視，要求各縣市警局全力投入查賄，務求淨化選風。統計至10月5日止，全國各警察機關移送各類賄選案件計11件46人，其中現金買票1件2人、禮品賄選8件42人、其他賄選2件2人。警政署表示，至11月26日投開票日止，將鎖定涉嫌賄選之縣市長候選人，責由刑事局專責單位，持續嚴密情蒐，加強查賄。

    警政署再度強調，各級候選人切勿有買票賄選的僥倖想法，在選舉最後階段，各警察機關與檢察機關將密切合作，全力查緝各類賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤案件，亦絕不容許黑道幫派，以暴力不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉，同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高1000萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。

    警政署長黃明昭特別指派刑事局副局長邱紹洲及專責支援查緝單位人員，二度前往苗栗地區深入研商具體查賄作法。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署長黃明昭特別指派刑事局副局長邱紹洲及專責支援查緝單位人員，二度前往苗栗地區深入研商具體查賄作法。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    已接獲424件賄選暴力情資 2地檢方啟動偵查
    2022/09/07 19:08

    已接獲424件賄選暴力情資 2地檢方啟動偵查
    反賄選！台中檢警聯手辦座談會加強情蒐查緝能力
    2022/09/02 13:45

    反賄選！台中檢警聯手辦座談會加強情蒐查緝能力

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    年底大選反滲透法成主軸 新北檢：嚴防境外敵對勢力干預選舉
    2022/06/16 22:04

    年底大選反滲透法成主軸 新北檢：嚴防境外敵對勢力干預選舉
    「查賄制暴」韓質疑針對高雄 徐國勇：請市長專心市政
    2019/07/20 10:28

    「查賄制暴」韓質疑針對高雄 徐國勇：請市長專心市政
    獨家》內政部啟動「查賄制暴」陸海空刑警「佈雷」抓賄選
    2018/09/09 09:49

    獨家》內政部啟動「查賄制暴」陸海空刑警「佈雷」抓賄選
    九合一選舉展開 賴 揆赴警政署 強調查賄制暴、治安維護
    2018/08/30 10:23

    九合一選舉展開 賴 揆赴警政署 強調查賄制暴、治安維護
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播