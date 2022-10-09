全台查賄防暴力 苗栗熱區警政署二度督導座談

警政署長黃明昭特別指派刑事局副局長邱紹洲及專責支援查緝單位人員，二度前往苗栗地區深入研商具體查賄作法。（記者姚岳宏翻攝）

2022/10/09 14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕隨著選舉投開票日將近，選戰進入白熱化，不同層級候選人間結盟買票行為的傳聞不斷，為淨化選舉治安，警政署已通令各直轄市、縣（市）政府警察局，每週由局長召開「選舉查賄制暴檢討會議」，就查賄制暴工作檢視執行情形，滾動修正選舉查察策略，也呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高1000萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。

為落實主官幹部勤走動，鼓勵第一線同仁，並掌握情資嚴查賄選的做法，警政署長黃明昭帶同刑事警察局長李西河，南下與苗栗縣警察局舉行高層查賄督導座談，並指派6位警政委員持續至各警察局加強督導查賄作為，10月7日再特別指派刑事局副局長邱紹洲及專責支援查緝單位人員，二度前往苗栗地區，除與苗栗縣警局刑警大隊深入研商具體查賄作法，並拜會苗栗地檢署取得全力共同查察賄選、防制暴力的共識。

警政署指出，此次選舉除秉持往年查賄作法外，特別再由警政委員分區督導，及刑事局副局長進行重點區域訪視，要求各縣市警局全力投入查賄，務求淨化選風。統計至10月5日止，全國各警察機關移送各類賄選案件計11件46人，其中現金買票1件2人、禮品賄選8件42人、其他賄選2件2人。警政署表示，至11月26日投開票日止，將鎖定涉嫌賄選之縣市長候選人，責由刑事局專責單位，持續嚴密情蒐，加強查賄。

警政署再度強調，各級候選人切勿有買票賄選的僥倖想法，在選舉最後階段，各警察機關與檢察機關將密切合作，全力查緝各類賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤案件，亦絕不容許黑道幫派，以暴力不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉，同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高1000萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。

警政署長黃明昭特別指派刑事局副局長邱紹洲及專責支援查緝單位人員，二度前往苗栗地區深入研商具體查賄作法。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法