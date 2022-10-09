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    首頁　>　臺北市

    中重症+213！ 30多歲女無慢性病打3劑疫苗 確診6天昏迷不治

    今日新增中重症213例，包含140例中症、73例重症，其中1例5歲女童罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）。（指揮中心提供）

    今日新增中重症213例，包含140例中症、73例重症，其中1例5歲女童罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）。（指揮中心提供）

    2022/10/09 14:34

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症213例，包含140例中症、73例重症，其中1例5歲女童罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）；至於新增62例死亡中，最年輕為30多歲女性，無慢性病史，曾打三劑疫苗，確診6天在家昏迷送醫不治。

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，死亡的30多歲女性，無慢性病史，曾打三劑疫苗，9月30日快篩陽性經診所判定確診，10月5日被家人發現在家昏迷，送醫時已無呼吸心跳，檢查發現有高血糖、高血鉀等異常，再次經PCR檢測陽性，Ct值19，經急救無效於當日死亡，死亡診斷為新冠確診、心肺衰竭。

    此外，新增1例兒童重症，莊人祥說明，為5歲女童，無慢性病史，曾打一劑疫苗，8月31日確診新冠，9月26日起出現發燒、腹痛、紅眼、頭痛，10月2日到急診檢查發現，發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C住院，給予類固醇等藥物治療後，病況好轉，已於6日出院。

    根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累計240例，包含155例MIS-C、32例腦炎、25例肺炎、11例哮吼、敗血症3例、共病4例、2例心肌炎、8例到院前死亡；其中35例死亡，包含13例腦炎、8例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，8例到院前死亡。

    莊人祥也說明，幼兒昨接種疫苗7896人次，第一劑1557人次、第二劑6339人次，目前第一劑接種率40.7%、第二劑11.6%。至於次世代疫苗，昨共接種2萬2584人次。目前全國疫苗人口涵蓋率第一劑為93.7%、第二劑87.9%、第一次追加劑接種率73.5%、第二次追加劑11.8%。

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