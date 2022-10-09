國民返台遷入戶籍人數趨緩 9月人口增3579人

國民回國後辦理戶籍遷入手續而上升，內政部近日公布的9月份戶口統計資料分析顯示，台灣9月社會增加為7867人、自然增加為負4288人，整體較8月份增加3579人。（資料照）

2022/10/09 14:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣人口自然增加率持續減少，社會增加率（指遷入人數減遷出人數）雖然因疫情趨緩，國民回國後辦理戶籍遷入手續而上升，但增加程度已逐漸放緩。內政部近日公布的9月份戶口統計資料分析顯示，台灣9月社會增加為7867人、自然增加為負4288人，整體較8月份增加3579人。

內政部公布2022年9月的戶口統計資料，9月底人口數為2319萬8133人，平均每天減少637.8人，但比8月增加3579人。其中人口增加率前3名的縣市分別為連江縣3.79%、澎湖縣0.73%，與新竹縣0.69%，倒數3名則分別為台北市減少3.29%、南投縣減少1.32%，與嘉義縣減少1.15%。

在出生數方面，內政部統計，9月份新生兒1萬2217人，平均每3.5分鐘出生一個嬰兒，其中男生6322人、女生5895人，折合年粗出生率千分之6.41，較去年同月減少1247人。在死亡數方面，9月人口死亡數為1萬6505人，折合年粗死亡率千分之8.66，9月死亡數大於出生數，人口自然增加為負4288人。

在人口社會增加方面，9月份遷入人數為9萬5826人，較8月減少3.83%，較去年同月增加2.94%，遷出人數為8萬7959人，較8月減少1.42%，人口社會增加為7867人。戶政司日前指出，人口增加應與疫情趨緩，國民回國後辦理戶籍遷入手續有關。

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