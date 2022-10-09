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    首頁　>　臺北市

    赴五指山致敬 日本慶賀團：李登輝是台日友好關鍵

    「日華懇」會長古屋圭司議員率領跨黨派參眾兩院共19位議員組成的「中華民國國慶日本國祝賀團」，今早祝前往五指山公墓向李登輝前總統致敬。（李登輝基金會提供）

    「日華懇」會長古屋圭司議員率領跨黨派參眾兩院共19位議員組成的「中華民國國慶日本國祝賀團」，今早祝前往五指山公墓向李登輝前總統致敬。（李登輝基金會提供）

    2022/10/09 13:59

    〔記者陳昀／台北報導〕「日華懇」會長古屋圭司議員率領跨黨派參眾兩院共19位議員組成的「中華民國國慶日本國祝賀團」，8至10日來台參加我國雙十國慶活動，並於今天前往五指山公墓向李登輝前總統致敬。古屋說，此行對他們來說非常重要，李前總統不只是台灣的「民主先生」，也是台日友好的重要關鍵，多數議員是首次造訪五指山，大家都感到十分榮幸與興奮。

    不過今日五指山起大霧，眾人沒能望見山景與遠眺的風光，第二次到訪的古屋會長與木原稔議員一下車便直呼「殘念」（可惜），古屋會長也打趣著說，「今日景緻只能靠記憶跟想像，希望未來還有機會帶大家再來一次」。

    由於李登輝基金會董事長李安妮今日在家照顧母親曾文惠女士，因此由基金會執行長鄭睦群代表家屬迎接祝賀團，並捎來李安妮的親筆信，信中除了向祝賀團致謝與致歉無法陪同外，也提到對本次國慶的心境。

    李安妮表示，中華民國在戰後台灣有過一段威權統治的過去，因此過去不少「國家慶典」並非所有台灣人都能接納，甚至被視為另外一種壓迫，但台灣在經歷「民主化」與「本土化」歷程之後，即便曾經被視為「外來政權」的「中華民國」，也逐漸成為如今「中華民國台灣」的樣貌，所以現在更多台灣人發自內心歡慶「雙十國慶」，台灣也較過去更加團結。

    李安妮文末提到，「這是我的父親推動台灣民主化最重要的貢獻之一」，看似與李登輝毫無淵源的「雙十國慶」，卻也蘊涵著這一層重要的意義。

    祝賀團到李前總統墓前致敬後，便移往五指山管理大樓稍事休息，古屋會長看著大廳陳列的的總統、上將勳略照片，特別尋找前駐日代表莊銘耀上將的照片表達懷念，祝賀團一行在五指山約停留40分鐘，鄭睦群也特別感謝五指山國軍同仁的安派與協助，致敬儀式簡短肅穆。

    古屋會長特別尋找前駐日代表莊銘耀上將的照片，並向祝賀團成員介紹。（李登輝基金會提供）

    古屋會長特別尋找前駐日代表莊銘耀上將的照片，並向祝賀團成員介紹。（李登輝基金會提供）

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