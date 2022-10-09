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    首頁　>　臺北市

    批陳時中造成負面選舉 黃珊珊：未見聲援遭抹黑受害人

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟遶境活動」，並在離開前向與會民眾致意。（記者朱沛雄攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟遶境活動」，並在離開前向與會民眾致意。（記者朱沛雄攝）

    2022/10/09 12:55

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中暗指台北市長柯文哲為負面選戰源頭，對此，無黨籍參選人黃珊珊今反批，誰是負面來源，百姓都看得清楚，陳時中應與資深媒體人周玉蔻、桃園市長參選人鄭運鵬哥哥討論，當他們做出抹黑傷害的負面選舉時，陳時中未聲援受害者、「怎麼不心痛這些受害人？」

    黃珊珊今早出席台北葫蘆寺建廟75週年九聖關渡宮會香大典，與國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中同台參拜，隨後蔣萬安便先行離去，黃珊珊、陳時中則分乘兩艘船隨神駕渡過淡水河抵達對岸的社子島，於儀典進行前離開。

    黃珊珊會前受訪表示，自從陳時中參選後，許多負面選舉都來自其陣營，百姓眼睛都看得很清楚，若還要咬柯文哲，那陳時中應與周玉蔻、鄭運鵬的哥哥討論一下，為何當他們做出抹黑、傷害等負面選舉時，均未對受害者提出聲援。

    黃珊珊認為，負面選戰源頭來自誰，無須多言大家都清楚，再質疑陳時中面對周玉蔻、鄭運鵬哥哥進行負面選舉時，「你在做什麼？怎麼不心痛這些受害人？」

    至於有民調顯示，陳時中對抗台北疫情表現優於黃珊珊、遠勝蔣萬安；黃珊珊認為，民調數字雖可做為參考，但人民感受才是最為重要。

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