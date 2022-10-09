批陳時中是共犯集團一份子 蔣萬安：他最沒資格抱怨負面選舉

國民黨台北市長參選人蔣萬安陪同游淑慧議員內湖東湖市場掃街拜會。（記者方賓照攝）

2022/10/09 11:47

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊昨同台「2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理、淨零台北》對話」，3人針對台北市邁向淨零分享施政規劃與方針，被視為電視辯論前哨戰。蔣萬安今天表示，昨天的論壇讓大家實質討論政策議題，但他馬上又批評，民進黨是負面選舉的始作俑者，陳時中也是共犯集團的一份子，「他最沒有資格來抱怨負面選舉」。

蔣萬安今天上午到東湖國小停車站入口陪同游淑慧議員內湖東湖市場掃街拜會，蔣受訪表示，昨天的氣候變遷行動論壇他覺得非常好，可以讓大家真正實質討論很多政策議題，也告訴市民朋友對於未來氣候變遷議題、氣候治理方案擘畫願景。

不過蔣萬安也說，看到陳時中在抱怨負面選舉，他認為民進黨才是負面選舉的始作俑者，我們看到他們透過媒體攻擊桃園市長參選人張善政、新竹市長高虹安，現在更連補習、唸北一女都可以造謠，這不是負面選舉，什麼是負面選舉？蔣質疑，陳時中也是共犯集團的一份子，「他最沒有資格來抱怨負面選舉」。

蔣萬安昨天也提出深蹲20下免費搭1次公車規劃，卻被網友大酸說公車開到終點站時天都黑了。蔣今天解釋，昨天最主要的目的是要告訴大家氣候變遷議題、氣候行動治理方案不只是靠政府訂定政策，更最重要的市民行動和參與，才能真正達到減碳目標。蔣也說，國外羅馬尼亞第二大城也在鼓勵民眾運動，同時換健康車票搭乘大眾運輸工具，希望盡速達到減碳的階段性目標。

媒體也詢問蔣萬安有沒有辦法深蹲20下，蔣聽到表示「我當然可以」，最重要目的就是希望讓市民朋友能夠了解、執行減碳生活，實質幫助台北市儘速達成階段性的減碳目標。

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