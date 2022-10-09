周玉蔻臉書復出又緊咬 蔣萬安：不會隨之起舞

國民黨台北市長參選人蔣萬安到東湖市場掃街拜票。（記者方賓照攝）

2022/10/09 11:05

〔記者蔡思培／台北報導〕媒體人周玉蔻先前猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，卻引來爭議，周也暫停多項主持工作，周日前已在臉書回歸並緊咬蔣萬安。蔣萬安今天表示，周要幫民進黨或陳時中助選，是她的自由，他沒有意見，也不會隨之起舞。

蔣萬安今天上午陪同市議員游淑慧到東湖國小停車站入口，及東湖市場掃街拜會，蔣也希望大家全力支持優秀在地好議員。不過，國民黨議員陳重文近來找台北市長柯文哲合體搶曝光，也說藍營其實對柯文哲不排斥。對此蔣表示，早上關渡宮活動陳重文等黨籍議員都有參加，都有共同互動，針對政策討論，也合唱競選歌曲。蔣表示，議員要爭取各方支持都可以理解，共同目標就是讓國民黨議員席次極大化。

受訪被問起，有媒體人認為蔣「政治受虐兒」形象有助於選情。對此蔣表示，對台灣民主最大的傷害、現在所面臨的最大危機是，只要反對民進黨、與民進黨意見不同，做得比民進黨好就會被霸凌成政治受虐兒。蔣表示，他如果被攻擊可以反擊，但是今天只要跟民進黨意見不同就被霸凌的這樣氛圍，真正受害的會是台灣的民主與言論自由。

周玉蔻暫停電視、廣播節目主持多日後，終於在臉書復出，除指「蔣萬安見過宋美齡」是假的，更下24小時通牒要蔣萬安舉證，台北市長柯文哲預估周會讓民進黨選票再掉。蔣萬安表示，周要幫民進黨助選或幫陳時中助選，是她的自由，也是陳與民進黨的選擇，市民都看在眼裡，他沒有意見，也不會隨之起舞。蔣萬安表示，他會花更多時間勤走基層、深入了解台北市民需求與心聲，堅持為台北市民做更多有意義的事情。

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