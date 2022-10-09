列出「向中國妥協代價」 王丹質疑：有良知的政府能妥協嗎？

王丹列出「向中國妥協的代價」，並反問：「面對對方開出的這種條件，要怎麼妥協？」（資料照）

2022/10/09 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台近日針對兩岸問題指稱民進黨把人民帶向戰爭邊緣，「任何鼓吹戰爭的人都是罪人」。民運人士王丹提到，現在有人說「民進黨不肯妥協，才把台灣推向戰爭邊緣」，但王丹列出「向中國妥協的代價」，並反問：「面對對方開出的這種條件，要怎麼妥協？」

王丹提到，政治是妥協的藝術，若有妥協的空間，他也建議民進黨和中共妥協，藉此避戰，畢竟誰都不願意看到戰爭，相信民進黨也不願意，但現在的問題在於「要怎麼妥協？可能妥協嗎？」

王丹指出，中共現在給出的方案就是一國兩制，一國兩制會發生什麼事，大家已經在香港和新疆看得一清二楚，就是民主自由的生活方式將全面消失，台灣人民將會大規模被送入集中營。王丹反問：「請問，要付出這樣的代價來換取和平，是任何一個有良知的政府和執政黨能夠做出的妥協嗎？有哪個人忍心讓自己的下一代過這樣的奴隸不如的生活？」

王丹說：「面對對方開出的這種條件，要怎麼妥協？實話說，如果民進黨政府為了所謂的和平，接受了這樣的妥協，也一定會被台灣人民推翻吧？」王丹最後也強調，反戰是非常高標的立場，但從實際面出發，才是真正為這塊土地與人民著想。

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