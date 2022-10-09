週一晚間至週二清晨本週最冷 北部下探18度

中央氣象局預報員張承傳說，昨天出現大豪雨的區域是花蓮縣秀林鄉353毫米、宜蘭南澳324毫米，今天仍對新北、宜花發布大雨特報，此為昨天至今累積雨量圖。（中央氣象局提供）

2022/10/09 10:35

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（9日）是國慶連假第2天，中央氣象局提醒，今天持續受東北季風影響，今天整天至明天清晨，宜蘭、花蓮、新北山區須留意局部大雨或豪雨，全台山區都要留意大雨發生機率，但預估將會逐日轉乾，到了明天收假日將有另一波較強東北季風南下，週一晚間至週二清晨是這週最冷的時候，預估中部以北局部地區會下探18、19度。

中央氣象局預報員張承傳說，昨天出現大豪雨的區域是花蓮縣秀林鄉353毫米、宜蘭南澳324毫米，今天仍對新北、宜花發布大雨特報，但降雨趨勢將會逐日趨緩，轉為較乾、較涼的天氣。

張承傳說，今天持續受東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣稍涼，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區有雨，桃園以北、花東、嘉義以南地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後全台山區有局部短暫陣雨，也要留意大雨發生的機率；東北部地區及新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

明天將又有另一波較強但較乾的東北季風接力報到，南來北往須留意溫差大。預估明天週一晚間至週二清晨中部以北低溫約20、21度，局部地區下探18、19度，全台其他地區低溫約22；高溫部分，北部也將只有23、25度，整天感受偏涼，不過中南部不受影響，高溫還是大約30、31度。

週二至週六持續受東北季風影響，北部、宜蘭地區氣溫稍降，低溫約21、23度，高溫不超過26度，桃園以北及花東地區有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴，午後全台山區有局部短暫陣雨，週一午後南部地區易有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，今天晚間至明天台東地區含蘭嶼、綠島及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動須留意；東北季風影響，東北季風增強，今天全台沿海地區除了高雄以外須留意8級或以上強陣風，氣象局發布陸上強風特報提醒，今晚起台南以北、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

今天東北季風略減弱，但迎風面持續陰雨，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區有雨，桃園以北、東部、東南部、嘉義以南地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後其他山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率；東北部地區及新北市山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率。（中央氣象局提供）

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