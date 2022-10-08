民進黨嘉市議員參選人林煒軒競總成立 7連霸台北市議員站台

民進黨嘉義市長參選人李俊俋（左）送上包子、粽子，祝福林煒軒（右）參選議員「包中」。（記者王善嬿攝）

2022/10/08 21:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員參選人林煒軒今天成立競選總部，7連霸民進黨台北市議員李建昌助講相挺，李建昌表示從小到高中都在嘉市就學、成長，他以自身從政經驗勉勵林煒軒，他離鄉背井到台北市參選議員，用兩條腿「車拚」至今已連任7屆議員，林煒軒將總部設在自己家、巷弄裡，勤儉的精神值得讚許、支持，請鄉親投票給予支持。

民進黨市長參選人李俊俋、嘉義市小英之友會總會長黃淑英、嘉市議長莊豐安今也上台助講相挺，現場高呼「挺青年一票，林煒軒一票」、「凍蒜」。

李俊俋說，26歲林煒軒是民進黨提名市議員參選人中最年輕的一位，相比之下，他36歲擔任嘉義市副市長，立委成為青壯世代，現在變成民進黨中生代、已「中古」。

李俊俋說，民主要一代傳一代，他大學時參加學運是「野百合世代」，2008年「野草莓」世代，2014年太陽花學運世代，而學運可不斷提出問題、要求政府解決問題，是台灣民主進步的動力。

李俊俋說，嘉義市青年沒有舞台、沒有就業機會，不斷流失，林煒軒是太陽花學運世代，此次參選站路口、市場掃街拜票，願意回故鄉服務，請鄉親支持、讓林煒軒進入議會，以此鼓勵其他青年，只要肯打拚就有機會。

黃淑英表示，看著林煒軒從高聲吶喊的社會運動者，蛻變為成熟的政治工作者，請鄉親給林煒軒機會，讓他深耕基層、為故鄉服務。

林煒軒說，自己非來自政治家庭，感謝鄉親父老給他機會，他長期關心社會議題、參與學運，呼籲民眾支持18歲公民權修憲案公民複決，也力挺他、讓青年前進議會。

嘉義市小英之友會總會長黃淑英（左）為林煒軒（右）站台。（記者王善嬿攝）

7連霸民進黨台北市議員李建昌（左）今到嘉義市為林煒軒助講。（記者王善嬿攝）

嘉市議長莊豐安（左二）替林煒軒站台。（記者王善嬿攝）

林煒軒競選總部設在自家，支持者到場相挺。（記者王善嬿攝）

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