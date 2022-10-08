基督徒後援會成立 陳時中：照顧長輩的錢不能省 不取消敬老金

民進黨台北市長參選人陳時中基督徒後援會成立大會。（記者王藝菘攝）

2022/10/08 18:52

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中基督徒後援會今（8）天下午成立，陳時中感謝長老教會多年來用正面力量支持台灣社會，不僅實現公益，還實現對台灣的愛。他提到，政策、政治都是要照顧人，未來他當選市長，在照顧長輩的部分多花一些錢是應該的，過去有人要取消敬老金，「要省錢不用省這個錢，能省的錢很多，不需要省這」，這種照顧是在金錢之外的一種尊嚴。

陳時中今天全市趴趴走，除了參加台灣氣候行動博覽會及基督徒後援會成立，還趕場出席5名台北市議員參選人信義區許家蓓、許淑華，文山區詹晉鑒，士林區陳慈慧，以及晚間萬華區洪婉臻競選總部成立大會，展現鐵人體力。

陳時中指出，長老教會多年來用正面的力量支持台灣社會，促進台灣民主化，不僅緊實現公益，還實現對台灣的愛。他過去在衛生福利部長任內推動長照政策，台北市在這部分做得比較不好，主要是台北市醫療方便，大家用醫療取代長照，長照利用率較低，還有地貴，住宿的部分比較困難。

他說，未來當市長，照顧長輩的錢不能省，多花一些是應該的，要盡孝道，政府也一樣，以前說取消敬老金，要省錢不用省這個錢，能省的錢很多，不需要省這個，對長輩多花點，讓他們覺得被尊重，覺得在社會比較有尊嚴。有些人可能不覺得1500元能做什麼，但長輩沒賺錢時，口袋中有個1500元，晚輩來可以給錢買個小東西、玩具，這是一種錢之外的尊嚴。

民進黨台北市長參選人陳時中基督徒後援會成立大會，感謝長老教會多年來用正面力量支持台灣社會。（記者王藝菘攝）

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