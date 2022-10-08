北市警局監視器機房月租金210萬 議員批「框金的」

台北市議會警政委員會審查北市警察局明年度預算。（記者蔡亞樺攝）

2022/10/08 18:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市警察局進行錄影監視系統汰換，IDC機房租賃預算明年8月至12月編列1266萬餘元，同時編列113年至122年連續性預算2.4億元，北市議員李慶元直指，換算下來機房一個月機房租金高達210萬元，批評「框金的」，警局應該再檢討，市議會警政衛生委員會決議，僅通過明年IDC機房租賃預算，參考其他民間業者租賃費，再行議價簽訂合約。

市警局錄影監視系統已完成第一、二期汰換工程，正進行第三期工程，李慶元指出，第三期錄影監視系統機房租賃費一個月租金竟要210萬元，建議機房捨租賃、改採自建在市警局內湖區康樂大樓「第二期錄影監視系統機房」，他一個月租金高達210萬元到底怎麼計算的，市警局完全提不出細項資料。

李慶元說，66櫃的機房只要56坪，建置費只要9百多萬元，但現在向中華電信租賃一個月租金竟要210萬元，機房若是放在康樂大樓空間足足有210坪，而且不需要租賃費，只要付電費，加上保全、不斷電系統和消防系統，以及伺服器管理維護，一個月頂多3、4萬元，為什麼不做？

李慶元表示，他問過民間業者，33個機櫃的電費一個月6萬多元，但IDC機房租賃費要210萬，很不合理，他也質疑警局召開監視系統諮詢會議時，有委員帶風向，讓多名委員異口同聲都建議採機房租賃方案，實在莫名其妙。

警察局長楊明源解釋，內湖康樂機房自建案部分，警局於9月26日率同資訊局和負責建置公司到現地會勘，一周內完成評估，會勘後機房自建經費是2億3700萬多元，與中華電信IDC機房租賃的成本是2億多元，初步評估後自建成本還是比較高。

楊明源強調，為求審慎，初步決定原租用中華電信IDC機房的2.4億元連續性預算暫時不予編列，另外基於行政倫理 市府在此時不宜決定錄影監視系統的機房方案，警察局在今年底前擴大召集專家學者開會研商自建或租賃的評估，再提報給新任市長決定新方案，並編列預算送請議會審查。

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