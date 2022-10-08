馬斯克提議台灣納中國特別行政區 柯文哲：台灣根本沒有戰爭準備

特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變中國的一個特別行政區防止衝突，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（中拿麥克風者）今下午受訪表示「他講他的、我做我的」，並直言萬安演習結束後檢討發現，台灣根本沒有（做好）戰爭的準備。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/08 18:10

〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對媒體問及，特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變中國的一個特別行政區防止衝突，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今下午受訪表示「他講他的、我做我的」，並直言萬安演習結束後檢討發現，台灣根本沒有（做好）戰爭的準備。

柯文哲今天下午前往新北市板橋區板樹漆彈攀岩運動場出席親子日活動後接受媒體聯訪，針對媒體詢問，馬斯克提議把台灣變中國的一個特別行政區防止衝突，他回應「他講他的、我做我的」。

媒體追問，民進黨台北市長參選人陳時中說要再討論，是否覺得他的抗共保台只是講講？柯文哲突然動怒強調「最生氣就是這點」，他不滿的說，每次講到抗中保台，就想到神功護體、刀槍不入，扶清滅洋的義和團。

「欸，拜託要做點事好不好！」柯文哲反問，這次萬安演習全台灣有沒有真的照做？他提到，最近萬安演習結束他在做內部檢討發現，台灣根本沒有（做好）戰爭的準備，他直言「我們要對中共強硬也可以，拜託要做好準備好不好」。

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