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    週日北東溼答答！轉乾涼時間曝 下週二恐跌破20度

    週日桃園以北、東半部容易降雨，但會比今天緩和一些。大台北山區、基隆北海岸、東北部降雨時間長、空檔較少，宜蘭、新北市山區仍有局部大雨或豪雨發生機率。（資料照）

    週日桃園以北、東半部容易降雨，但會比今天緩和一些。大台北山區、基隆北海岸、東北部降雨時間長、空檔較少，宜蘭、新北市山區仍有局部大雨或豪雨發生機率。（資料照）

    2022/10/08 18:01

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到東北季風影響加上地形效應影響，宜蘭昨天到今天下午4點50分，累積降雨量最多的南澳鄉西帽山測站達991.5毫米，若是統計前（6日）累積到今天下午4點50分，雨量更是超過1200毫米。中央氣象局預報員趙竑說，明天開始雖然仍受到東北季風影響，桃園以北、東半部容易降雨，但整體來說會比今天緩和一些。

    根據氣象局統計，今天截至下午4點50分，已有10處測站累積雨量達200毫米以上，累積降雨最多的地方是花蓮縣秀林鄉富世測站306毫米，其次依序為宜蘭縣南澳鄉西帽山測站281.5毫米、西德山測站279毫米、花蓮縣秀林鄉三棧測站237.5毫米、花蓮縣新城鄉北埔測站232毫米、新城測站223毫米、秀林鄉太魯閣測站212毫米、宜蘭縣大同鄉水保局寒溪測站207毫米、花蓮縣豐濱鄉豐濱測站203毫米、花蓮縣壽豐鄉東華測站200毫米。

    明天大台北山區、基隆北海岸、東北部降雨時間長

    趙竑指出，明天整體降雨相會比今天再緩和一些，不過，桃園以北及東半部仍容易有降雨發生，尤其在大台北山區、基隆北海岸、東北部降雨時間長、空檔較少，宜蘭、新北市山區仍有局部大雨或豪雨發生機率；其他地區則是多雲到晴，中午過後南部地區、其他山區有局部短暫陣雨，且容易有大雨發生機率。

    下週一開始會有新一波東北季風增強，帶來乾涼的空氣，一直影響台灣到下週六。趙竑說，這波東北季風仍會有些水氣，主要是會在桃園以北、東半部有局部短暫雨；其他地區則是多雲到晴，午後有短暫雨的天氣。

    溫度方面，今、明兩天差不多，桃園以北、東半部高溫25度到28度，其他地區29度到32度，低溫部分，北台灣22度到23度，其他地區24度到25度。比較明顯的變化在下週二清晨，低溫應該是這一週溫度最低的時刻，全台各地低溫約20度到22度，局部風力較大、沿海空曠地區有機會降1度至2度，下週三氣溫就會回到今、明兩天的情況。

    對於在沒有西南氣流、梅雨鋒面、颱風影響的情況下，不到3天時間降雨累計超過1000毫米，過去是否曾發生過？趙竑說，以往秋天也是有這種況，常常因為地形效應造成較大累積雨量的情況。

    另外，根據熱帶系統顯示，下週二、下週三在日本南方海面是一個很大的低壓帶，趙竑說，低壓帶內是會有熱帶系統消長，但是否會發展起來、發展位置及強度，目前不確定性仍高。

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