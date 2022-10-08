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    首頁　>　臺北市

    陳時中：帶領北市當領頭羊 堅持「抗共保台」

    民進黨台北市長參選人陳時中基督徒後援會成立大會。（記者王藝菘攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中基督徒後援會成立大會。（記者王藝菘攝）

    2022/10/08 17:30

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安說「抗中保台」是民進黨老梗，批評陳時中只會念咒語，侮辱台灣人智慧；陳時中強調，他只是把台灣人的心聲清楚表達，這絕不是咒語，這是台灣人的心聲，為了保衛台灣，每個人都要這樣做，而且要有這樣堅定的信念，未來他當台北市的領導者，更要當領頭羊說清楚台灣對自由民主的堅持。

    陳時中今（８）天出席2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理 淨零台北》對話活動前受訪，被問到蔣萬安說「抗中保台」是民進黨老梗，陳時中只會念咒語一事時表示，他只是把台灣人的心聲清楚表達，這絕不是咒語，這是台灣人的心聲，為了保衛台灣，每個人都要這樣做，而且要有這樣堅定的信念。

    隨後他出席基督教感恩禮拜暨基督徒後援會成立大會致詞時，主動提及有人說「抗共保台」是咒語，他不認同，陳時中說，這應該大聲說出來，不只政治人物、要選市長或市議員的人要「抗共保台」，是每個人都要站出來，讓世界看得到，未來他當台北市的領導者，更要當領頭羊，把事情說清楚，台灣是民主自由的東方明珠，讓世界看到台灣堅持自由民主的可貴，台灣人民渴望自由民主，全心保衛自由民主，「誰也不要欺負我們，我們是勇敢的台灣人」。

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