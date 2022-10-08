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    首頁　>　臺北市

    陳時中嘆負面選風：都是中堅分子 到底在罵什麼？

    民進黨台北市長參選人陳時中基督徒後援會成立大會。（記者王藝菘攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中基督徒後援會成立大會。（記者王藝菘攝）

    2022/10/08 17:26

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（8）天指出，市長選舉走向負面選風，有些抹黑讓他覺得心痛，都是為了社會貢獻才參與選舉的中堅分子，變成一直罵，「到底在罵什麼?」

    陳時中今天在基督徒後援會成立大會上吐露他參選以來的心聲，他提到很多人給他加油、批評指教，這都很好，但也有人抹黑，雖然知道這些抹黑是無理的，但有時候心裡還是會覺得痛，提醒自己「心頭抓乎定」，一心做好事、說好話，為市民服務，這才是正道，才是應該做的事。

    陳時中說，民主政治不是從天而降，是很多前輩打拚而來，我們每個人如今都參與其間，如果不珍惜，民主政治就會受到毀滅；市長選舉走向負面選舉，讓他看了很心痛，用負面選舉，國家政治怎麼會好？一直互罵，罵得好像社會沒有一個好人？但大家都是社會的中堅分子，為了社會貢獻才出來參與選舉，現在一直罵，「到底在罵什麼?」

    陳時中再提他日前觀看《流麻溝十五號》的感動心情，民主是很多人犧牲來的，是一個支配者與被支配者的悲哀，有大家的犧牲才有今天的民主，對民主要尊重、珍惜，所以他不做負面選舉，他要用正面的態度，不口出惡言，就算無法向前人一樣做民主政治的建設者，也不要做破壞者。

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