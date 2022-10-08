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    首頁　>　臺北市

    辯論會前哨戰 陳時中、黃珊珊、蔣萬安首度同台談淨零碳排政策

    台北市長參選人陳時中（右2起）、黃珊珊、蔣萬安出席2022台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，會後與主持人國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（右一）合影。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長參選人陳時中（右2起）、黃珊珊、蔣萬安出席2022台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，會後與主持人國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（右一）合影。（記者叢昌瑾攝）

    2022/10/08 17:25

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊今天同台出席ICDI國際氣候發展智庫舉辦的「2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理、淨零台北》對話」，3人首度齊聚分享台北市邁向淨零的施政規劃與方針，如同下月登場的電視辯論前哨戰。陳時中認為，市府的態度應要「由上而下」制訂法規和鼓勵措施；蔣萬安主張「由下而上」市民行動是關鍵；黃珊珊則提北市府政績，2019年起就針對淨零碳排執行相關行動。

    陳時中率先分享氣候變遷下的市政治理，他認為，市府的態度應要「由上而下」制訂法規和鼓勵措施，帶領各部門與企業向前走，迎頭趕上與國際連結，打造創新台北市，包含組建國際淨零專家顧問團、推動產業低碳輔導與推動綠色商機、降溫1℃調適計畫等方案。

    陳時中指出，氣候變遷讓世界感受到威脅，最早以為是未來式，但現在卻變成「現在進行式」，若不重視氣候變遷的問題，恐怕危害會越來越大。

    黃珊珊不忘提到台北市政府政績，她說，決策者除了法律以外，應要間接改變民眾生活習慣，北市府過去為淨零碳排做出努力，像是執行垃圾費隨袋徵收政策，在議會是三讀通過「淨零碳排自治條例」，也呼籲行政院盡快核定淨零碳排自治條例，讓台北市趕上國際。

    蔣萬安則說，最近立法院討論修改溫室氣體減量、氣候變遷相關法案時，他提出希望中央把徵收的碳費，保留3成給地方政府，因為地方是減碳的第一線，他認為應該要「由下而上」以鄰里為單位，推動減碳，讓市民加入減碳排放行列，再以提高補助、以租代買等方式，來實踐淨零碳排。

    台北市長參選人陳時中（右起）、黃珊珊、蔣萬安出席2022台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，分享台北市邁向淨零的施政規劃與方針。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長參選人陳時中（右起）、黃珊珊、蔣萬安出席2022台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，分享台北市邁向淨零的施政規劃與方針。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長參選人陳時中（右起）、黃珊珊、蔣萬安出席2022台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，互相致意。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長參選人陳時中（右起）、黃珊珊、蔣萬安出席2022台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，互相致意。（記者叢昌瑾攝）

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