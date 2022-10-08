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    首頁　>　臺北市

    馬斯克胡扯台灣設特別行政區 陸委會：特斯拉用台灣晶片

    美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問談到兩岸局勢，建議台灣成為特別行政區，對此，陸委會表示，台灣在半導體等高科技產業供應鏈的優勢，長期以來也與特斯拉公司合作，歡迎馬斯克等國際企業人士有機會來台訪問交流，實際瞭解台灣與共黨專制市場體制的不同。（資料照）

    美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問談到兩岸局勢，建議台灣成為特別行政區，對此，陸委會表示，台灣在半導體等高科技產業供應鏈的優勢，長期以來也與特斯拉公司合作，歡迎馬斯克等國際企業人士有機會來台訪問交流，實際瞭解台灣與共黨專制市場體制的不同。（資料照）

    2022/10/08 17:07

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問談到兩岸局勢，建議台灣成為中國的特別行政區，對此，陸委會表示，台灣在半導體等高科技產業供應鏈的優勢，長期以來也與特斯拉公司合作，歡迎馬斯克等國際企業人士有機會來台訪問交流，實際瞭解台灣與共黨專制市場體制的不同。

    陸委會表示，馬斯克單純以企業投資利益考量，提出將一個民主國家變成另一個專制國家的特別行政區建議，台灣或任何國家人民都不會接受。中華民國台灣在區域民主政治及全球科技經濟佔據關鍵位置，不是任何商業交易或收購下的產物，也早已拒絕中共的任何制度性安排。

    陸委會指出，台灣在半導體等高科技產業供應鏈的優勢，長期以來也與特斯拉公司合作，「我們歡迎馬斯克等國際企業人士有機會來台訪問交流，實際瞭解台灣民主自由創新發展，帶動世界技術文明進步，與共黨專制市場體制、惡意脅迫打壓是截然不同的」。

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