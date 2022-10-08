指「高虹安現象」必入危機處理教科書 柯建銘勸老友柯文哲1句話

柯建銘在臉書發表千字文說，何謂全國打一人？難道民眾黨也加入打的行列？奉勸老友柯文哲不要一人「亂」全國。（資料照）

2022/10/08 17:09

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨新竹市長參人高虹安的博士論文遭質疑抄襲資策會研究期刊，立法院民進黨團總召柯建銘今天（8日）說，以後危機處理教科書必有一章「高虹安現象」，危機處理製造機（者）；他並奉勸「老友」民眾黨主席、台北市長柯文哲，「不要一人亂全國，你已是不稱職第四組候選人了」。

柯建銘在臉書發表千字文指出，高虹安這段時間展現出從不面對問題，一再逃避、又犯眾怒，幾乎快變成特定行為的代名詞，反控別人施壓、打壓、黑手伸入資策會，柯文哲「沆瀣一氣」提油滅火。何謂全國打一人？難道民眾黨也加入打的行列？奉勸老友柯文哲不要一人「亂」全國，他已成為不稱職第四組候選人了。

「柯文哲應提醒高虹安4點，才是負責黨主席」，柯建銘說，第一是「政治問題」，立委或是市長候選人，是政治人物都要禁得起檢驗，新竹選民是理性的，用網軍出征，用科技化的黑函抹黑操作，製造假聲勢，不等於有選票的。高虹安的參選是為新竹？抑或為柯文哲選總統當墊腳石？而高虹安本身是否對新竹市有熱忱和感情？是否有行政能力解決問題？和民進黨新竹市長參選人沈慧虹相比，理智的新竹市民會決定投票行為。

第二是「道德面評價」，當人設崩盤、被定價、被普遍認定高傲、虛假、謊言、逃避時，如何逆轉回來？只有誠實面對自己、面對問題，才是上策。

第三是「法律面問題」，這是最嚴肅的，法律不會因高虹安而轉彎，當事人可能要自己面對「一人兼數職」、「一行為犯數法」的風險，資策會派到美國，有正直工作及任務，非保送公費讀博士，這涉及公私不分，刑法上詐欺、背信、偉造文書、詐領公款、洗錢，應趕快請教律師。

第四是「危機處理能力，解決問題能力」，政治人物要有危機處理能力、解決問題能力，要當市長，必然會面對可能的市政衝突、政策衝突，大小危機須面對、判斷、抉擇、處理的，不是一個危機未處理，又製造另一個危機，一再轉移焦點，自陷窘境，「以危機養危機」，硬幹到底，攻擊抹黑，不會有「轉機」的，只是掩耳盜鈴、自我毀滅。

據此，柯建銘評估，高虹安的團隊有問題，內部沒有人敢說真話，這是民眾黨文化？加上高虹安政治素質，沒有完整的訓練及養成，「not well trained, easy come easy go」，這才是必須靜思的問題核心。

柯建銘說，以後的危機處理教科書恐怕會寫下，「高虹安現象」危機處理製造機（者），成為危機處理行為偏差的範例。柯建銘也呼籲新竹市選民，集中選票支持沈慧虹，把故鄉的未來交給「值得信賴」的團隊，還前新竹市長林智堅和新竹市一個公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法