租緩撞車助國道警協勤減少事故 本月起擴及快速道路使用

租緩撞車供國道警協勤減少事故現場傷亡成效佳，本月起擴及快速道路使用。示意圖。（記者邱俊福翻攝）

2022/10/08 17:11

〔記者邱俊福／台北報導〕鑑於國道員警執勤發生多起交通傷亡事故，行政院108年動用第二預備金租用9輛緩撞車供國道警察局協勤後，經警政署統計，至今因緩撞車因素，成功防制事故現場人員的傷亡達43人，當中員警8人，成效良好下，本月將陸續增加租用緩撞車數量至27輛，投入國道及快速道路的協勤，以減少執勤風險。

警政署表示，國道員警在執行交通事故現場勤務時，因國道車速快，常險象環生，也發生許多員警、民眾遭追撞的意外，例如107年11月間，國道3名員警正在處理爆胎事故，遭後方休旅車高速撞擊，造成1名員警殉職。

因此，行政院自108年起動用第二預備金租用9輛緩撞車供國道警局協勤，迄今累計防制事故現場人員傷亡43人（員警8人及民眾35人）、31輛車，成效良好，之後擴大到快速道路，遂規劃國道警局增設租用3輛（原有9輛）緩撞車外，更擴大協助新北市等7個警局租用緩撞車15輛。

今年所需經費再獲行政院核撥第二預備金2000萬元支應，本月起將有27輛緩撞車陸續投入，使協勤範圍從國道擴及至縣（市）快速公路，員警到場處理交通事故時，可多一層保障並守護交通事故當事人生命安全。

另全國45處區間測速設備6月全數恢復執法，自恢復執法日起至9月底，與去年同期統計分析，交通事故減少189件（-21.16%）及傷亡減少74人（-14.1%），呈下降趨勢，有效達到事故防制效果。

而在建置交通科技執法設備部分，分別由交通部道安會補助14處、地方政府自籌經費63處及行政院補助188處共265處，全數於9月底建置完成，後續由各地方政府規劃執法宣導期程再行啟用，期透過增設交通科技執法設備於重點路口（段），增添無形警力全時執法，提升民眾交通守法觀念，減少交通事故發生。

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