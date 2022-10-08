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    準姑丈上日文課竟勃起 下手性侵老師險被踢斷老二

    鄭男上課竟然勃起發情，意圖性侵教他日文的小妤（化名）。示意圖，與本案無關。（資料照）

    鄭男上課竟然勃起發情，意圖性侵教他日文的小妤（化名）。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2022/10/08 17:01

    〔記者吳政峰／台北報導〕女子小妤（化名）2020年間前往小姑姑家，替鄭姓準姑丈上日文課，沒想到鄭男上到一半竟勃起，不顧小妤反對，強行擁抱、親吻，意圖性侵。小妤掙扎反抗，靈機一動，猛踹其下體，這才迫使對方縮手。小妤原本不想聲張，豈料鄭男在外散佈「她勾引我」謠言，氣得她提起妨害性自主告訴，高等法院日前認一審判刑2年無誤，駁回鄭男上訴。

    判決指出，鄭男請小妤教日文，一堂課3小時，她本來不收錢，但鄭男硬塞給她，直言如果她沒工作會有經濟負擔，就當學費，她才收下，沒想到竟然慘遭狼吻，事後她把所有的錢都退還給鄭男了。

    2020年間，小妤前往小姑姑家上課，家中只有鄭男，上到一半，鄭男突然從後面伸手環抱，嚇得她用力掙脫。未料，鄭男不僅未罷休，還強拖她入房，小妤見狀大喊「你不要這樣，請你冷靜！」鄭男未答話，強壓她在下面，並吻她的嘴唇。

    「感覺嘴巴濕濕的」小妤發現鄭男用企圖喇舌，且控制她的行動，意圖性侵。惶恐萬分、危急之際，小妤發現鄭男正在用勃起的下體磨蹭她，當機立斷使出連環踢，猛踹其下體，鄭男受到重擊，痛苦萬分趕緊鬆手護下體，避免被踢斷，獸性這才逐漸消退，連忙道歉，小妤逃過遭性侵的命運。

    險遭侵犯的小妤心理受到創傷，趕緊打電話給朋友求助，並在友人鼓勵下告訴雙親此事。小妤原本想放過鄭男一馬，只要他搬離小姑姑家就好，沒想到鄭男竟跟別人說「她勾引我」，氣得她決定提告，捍衛自身清白。

    高院指出，小妤迄今仍有害怕、恐懼、無法言語、身心受創的情形，並提出至精神科診所就診的病歷摘要為憑，顯見鄭男企圖性侵的惡性非輕，不宜輕縱，審酌相關事證後，合議庭認為一審量刑2年為妥適，認事用法亦無錯誤，日前駁回鄭男上訴，仍可上訴。

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