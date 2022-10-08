台美攜手外交出擊 助太平洋4友邦女性拚經濟

美國國務院宣布，台美將攜手幫助台灣於太平洋4友邦的女性經濟賦權行動。圖為帛琉女性珠寶創業家卡西雅諾（Jayna Kasiano）展示其商品。（取自VisitPalau推特）

2022/10/08 16:04

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國國務院美東時間7日發布新聞資料指出，在美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）架構下，美國及台灣共同與Grameen基金會合作，啟動「建立藍色太平洋經濟包容性」計畫（BELUU，簡稱藍色經濟計畫），以3年為期協助帛琉、吐瓦魯、諾魯及馬紹爾群島等4國強化婦女經濟能力，估計將嘉惠56000名婦女及青年企業家與社群成員。外交部今（8）日表示歡迎並樂觀其成。

美國國務院新聞稿指出，藍色經濟計畫由美台共同資助，美國致力於與AIT與TECRO合作，以強化所有女性對全球經濟的有意義參與。此計畫旨在透過更加連結的商業環境提升當地女性發展能力，展現包容性發展、女性經濟賦權、促進全民參與的民主價值觀等益處。此計畫著重藍色與綠色經濟力量，以促進4國女性企業家的市場參與度。

藍色經濟計畫將與女性領導的民間社會組織攜手，解決女性島民在市場參與和經濟中斷所遭逢的障礙。此外，為應對日益惡化的氣候變遷影響，包括颶風、乾旱與海平面上升，以及疫情對女性不成比例的負面影響，計畫將優先考量來自農村、種族少數族裔與性少數社群成員。

外交部指出，武漢肺炎（COVID-19）疫情對全球經濟及太平洋島國造成嚴重衝擊與挑戰。BELUU計畫是由台美共同出資，主要在增進及協助我國太平洋友邦的婦女、青年企業人士及社區工作者在全球及區域疫後經濟的參與。

外交部強調，台灣多年來積極致力推動性別平等及女性賦權的工作，未來將繼續秉持「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）及「台灣正在幫忙」（Taiwan is Helping）的精神，深化與太平洋友邦及美國等理念相近國家的緊密合作，與友邦政府及人民共同促進太平洋地區經濟、社會的永續發展。

我國駐美代表蕭美琴也在推特轉推國務院新聞稿，並寫下：「透過與AIT合作，台灣很榮幸能與美國和Grameen基金會攜手推動這項有意義的工作。」

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