黃珊珊批負面選戰起頭人 陳時中：收集發言就知誰的負面言詞多

民進黨台北市長參選人陳時中8日出席2022台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/10/08 14:01

〔記者何玉華／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（8）天早上批評民進黨台北市長參選人陳時中是負面選戰的起頭人，陳時中下午出席2022台灣氣候行動博覽會《氣候治理 淨零台北》對話活動前受訪表示，若收集一下相關的話語，誰的負面言詞比較多就一目了然。

陳時中之前強調自己不會打負面選戰，會以政策爭取選民的支持；黃珊珊今天接受媒體聯訪時說，如果陳時中沒做負面選舉，那是誰打負面選舉？這次負面選舉的起頭人都是陳時中，每次都是他主動攻擊別的參選人，不要把百姓的智慧當垃圾。

對於黃珊珊的說法，陳時中表示，如果收集一下相關的話語，負面的言詞誰比較多就一目了然。

至於環南市場自治會會長林勝東出面緩頰表示6、7月的訪問內容被移花接木，現在很歡迎陳時中到萬華，陳時中說，林勝東只是還原真正的情況 這次在選舉裡面，常常有些候選人或其他的人喜歡把話語的時間錯置，造成大家的誤解，希望不要再發生這樣的情形。

陳時中也被問到連兩日在社群分享的滑板體驗、手寫推圖是否在跟年輕族群對話，爭取年輕選票?陳時中強調，他非常重視每一個年齡層的需求，對年輕人相關的活動都想了解，將來可以在市政上多配合，讓青年在快樂的環境成長。

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