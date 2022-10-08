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    首頁　>　臺北市

    統派政黨北市議員參選人被檢舉發放走路工 北檢諭知交保

    鄭姓市議員參選人曾持五星旗登玉山。（圖取自臉書）

    鄭姓市議員參選人曾持五星旗登玉山。（圖取自臉書）

    2022/10/08 13:12

    〔記者吳政峰／台北報導〕九合一地方公職人員選舉將於11月26日舉辦，統派政黨「台灣人民共產黨」被調查局台北市調查處懷疑涉嫌發放走路工行賄，依違反選罷法移送台北地檢署偵辦，北檢訊後認為相關人等雖然罪嫌重大，但未達羈押必要，8日諭知鄭姓台北市議員候選人與林姓成員10萬元交保並限制出境出海，其餘5名被告以1萬至3萬元交保或限制住居。

    北檢訊後認為鄭男等人確有犯罪嫌疑，但目前尚未達羈押必要，惟全案還在偵辦中，可能有其他共犯或證人未到案，事實待釐清，故諭知相關人等交保、境管或限制住居。

    台北市調處接獲檢舉，指該黨成員長期出沒在台北、新北、桃園、台南等直轄市，鎖定傳統市場進行政治宣傳，其中不少參與造勢活動的成員，疑似為收受該黨發錢請來的走路工，每人約領數百元，替該黨宣揚統派理念。

    檢調7日發動大搜索，範圍涵蓋該黨隱身在全台的各個據點，目前不排除幕後競選資金來自境外的可能，將針對其金流進一步調查。

    鄭姓參選人經常在社群平台上散布爭議訊息，如：「我是中國人，相信中國疫苗，倭寇拿快過期的爛疫苗，倭奴們跪舔的好開心，奴隸永遠當不成人--命賤就是命賤」、「感謝美帝主人終於想到--奴隸台灣島...」，也曾持中共五星旗登玉山，在山頂上高唱中共國歌，飽受批評。

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