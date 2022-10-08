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    首頁　>　臺北市

    陳時中說不做負面選舉 黃珊珊怒扣帽子「每次都他主動攻擊別的候選人」

    黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜。（記者楊心慧攝）

    黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜。（記者楊心慧攝）

    2022/10/08 12:03

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨晚（7日）出席台灣基進黨內湖南港區市議員參選人開幕茶會，致詞時表示，原本對於這次選舉抱有期待，想說會有許多市政的討論，但看起來都是人格毀滅戰，不會做負面選舉，也不會隨負面選舉起舞。無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，負面選舉的起頭人都是陳時中先生，每次都由他主動攻擊別的候選人，「他真的不要把百姓的智慧當成垃圾」。

    黃珊珊今天（8日）上午前往艋舺青山宮參拜，被問到陳時中說自己不做負面選舉，黃珊珊不以為然的表示，如果他沒有做負面選舉，那誰在做負面選舉？負面選舉的起頭人都是陳時中先生，每次都由他主動攻擊別的候選人，他講這話好像昨天講的話，大家都忘記了一樣，他真的不要把百姓的智慧當成垃圾。

    黃珊珊說，大家每天都在看，負面選舉為什麼被排斥？因為媒體人周玉蔻事件，大家看得出來台北市民非常理性，超過界線就是不可原諒，所以有沒有負面選舉大家都在看，誰發起的誰負責。

    黃珊珊強調，市政議題她當然比較嫻熟，她有市議員經驗跟副市長的經歷，台北市重要的事情很多，她們會把它整理出來，還是回到公共議題辯論、提出城市願景，而不是打高空、大撒幣，這部分可以從辯論讓大家看清楚，現在不是誰優勢不優勢，而是誰想當市長但不會當市長。

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