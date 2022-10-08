酒駕雙載乘客也連坐！北市警3小時查獲3件酒駕

北市大安警分局瑞安所員警日前晚上巡邏，3小時內接連查獲3名酒駕客，3人均未滿30歲；特別的是，其中一名騎士為酒駕雙載，後座乘客也依今年3月上路的修正法規連帶受罰。（記者闕敬倫翻攝）

2022/10/08 12:13

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市政府警察局大安分局瑞安派出所員警日前晚上外出巡邏，3小時內接連查獲3名酒駕客，3人有男有女，且均未滿30歲，警詢後全依觸犯公共危險罪嫌移送法辦；特別的是，其中一名騎士為酒駕雙載，後座乘客也依今年3月上路的修正法規連帶受罰。

本月3日1時許、大安警分局瑞安街所警員高志文、莊仲瑋在和平東路三段執行巡邏勤務，看到一名男子騎車左右搖晃，遂上前攔停盤查；警方就近聞到騎士身上有濃濃酒味，當場施行酒測，發現25歲林姓騎士酒測值高達0.48 MG/L，立即告知權利，並搜身上銬，後續載返所內偵辦，詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署。

前來支援的瑞安所警員田威、葉顯恩、林政佑隨後趕到，發現一名男子騎機車雙載，不僅駕駛時左右搖晃，且差點撞上巡邏車，經警方攔停後，在騎士身上聞到濃厚酒味，實施酒測發現酒測值高達0.56 MG/L，當場將20歲余姓騎士上銬帶返，詢後依違反公共危險罪嫌送辦。

由於余姓騎士酒後駕車雙載，他身後年滿18歲的乘客竟同意搭乘共乘，已涉嫌違反今年3月31日修正的道路管理處罰條例第35條第8項規定，警方亦依法開處新台幣6千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

同日4時許，瑞安所警員莊久德、王韋翔執行巡邏勤務行經和平東路三段，又發現一名女騎士騎機車在人行道上行駛，攔停後聞到她身上散發出濃厚酒味，經查29歲吳姓女騎士酒精吹測值高達0.46 MG/L，同樣依公共危險罪嫌送辦。

警方同日3小時內連續查獲3名違反公共危險罪嫌的酒駕現行犯，該3名駕駛均將面臨3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金及吊扣銷駕照處分。

大安警分局表示，為維護民眾行的安全，警方妥適運用大數據及決策分析，針對易發生酒駕時間、路段及易肇事路段，以優勢警力執行路檢，尤置重點於夜間，酒駕嚴重危害民眾行的安全，今年迄今已取締高達170件酒駕，警方取締不鬆懈，以杜絕憾事發生。

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