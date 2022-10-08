台北市長選情冷較不利？ 黃珊珊：每天擔心不如把事情做好

黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜。（記者楊心慧攝）

2022/10/08 12:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲認為今年選舉冷，無黨籍台北市長參選人黃珊珊呼籲，要刺激投票率，一定要趕快請大家要出來投票，尤其是年底有很重要的18歲公民權投票，如果投票沒有超過的話，可能案子就不會過，所以要鼓勵大家一定要出來投票，支持年輕人的18歲公民權，相信大家都對這件事情非常重視。

黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜，媒體詢問，若投票率不到6成，對黃珊珊選舉似乎不利，她則認為，每天在擔心，不如好好把事情做好，而不是只是擔心，要先爭取人民的認同，他們自然會出來投票。

另外，黃珊珊預計出版第二本書，名為《城市‧程式：打造幸福臺北市，黃珊珊堅持初心的體制改革之旅》，內容多為黃珊珊在擔任台北市副市長時所做的相關政績與處理過的爭議事件；黃珊珊表示，這本書已經寫好很久，是當副市長任內所做的事，只是做詳實的記錄，主要是呈現2年多處理的一些比較特殊的事件，凸顯她處理事情的態度。

黃珊珊指出，防疫期間，其實有功勞的不是她跟市長而已，而是全體8萬公務同仁大家一起努力，怎麼樣讓他們的努力被世界看見也是目標，這本書最重要是讓大家看到，她以前當民意代表，當副市長後工作可能有很多人不太清楚、不瞭解，宣傳不是很清楚，所以透過出書可以讓更多人了解。

黃珊珊說，之前那本書是當副市長前的人生故事，兩本是不一樣的書，沒有特別的選戰布局，只是把故事詳實的記載，希望讓更多人知道她在副市長任內做了哪些事情，也可以看出她是不是適任、無縫接軌立刻上手的市長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法