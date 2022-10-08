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    候選人都爭取環南市場支持 黃珊珊：何苦為難攤商

    黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜。（記者楊心慧攝）

    黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜。（記者楊心慧攝）

    2022/10/08 11:50

    〔記者楊心慧／台北報導〕環南市場自治會長林勝東昨天表示，若陳時中能創造經濟奇蹟的話也會支持他。黃珊珊今回應，每個人都是一樣，創造經濟奇蹟誰都會支持，不要再去為難攤商，大家應該只想好好做生意，每個候選人都要去叫他表態，「選舉何苦為難別人」。

    黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜，媒體詢問近期似乎頻繁到萬華掃街拜票，黃珊珊說她平常就會來走，她應該走得比別人多得多，有和王爺有約定，正式參選後要來報告，之前是以副市長身分，這是第一次以參選人身分來，所以特別跟王爺報告參選的想法。

    黃珊珊說，萬華人已經靠著自己的力量「不痛了、已經很好了」，但萬華過去的痛，我們已經說過了，也不希望現在把萬華再當成消費的地方，希望它能重生，請大家把萬華當成塊寶，常到這裡消費、促使經濟繁榮，就是對萬華最好的補償。

    黃珊珊說，希望除保佑地方疫病消散外，重要的還是萬華的經濟繁榮，希望大家都能在這裡風調雨順，對於萬華來說，青山王是地方很重要的信仰中心，希望能好好保佑地方。

    環南市場自治會長林勝東昨天下午受訪還原講這段話的背景，是在6、7月受訪時，被問到疫情這樣發展，攤商的傷口好了嗎？他回答說「沒有，生意還是很爛」，比喻說「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」並沒有指名道姓講誰；事後多次與陳時中見面，他也反映了基層攤商的心聲，希望趕快有生意做，陳時中也回應說會努力，「這樣就好了」。陳時中10月2日也有到環南市場的活動，攤商們都很歡迎。

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