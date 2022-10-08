陳揮文稱應向陳時中道歉 蔣萬安：萬華人的痛還沒撫平

蔣萬安表示，萬華人心中永遠的痛到現在為止還沒辦法撫平，他絕對捍衛萬華人的心聲。（記者方賓照攝）

2022/10/08 11:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕名嘴陳揮文昨晚在網路直播節目表示，當初說出「萬華破口」明明是衛福部次長石崇良失言，部長陳時中才道歉，國民黨台北市長參選人蔣萬安罵錯人，應該跟陳時中道歉。對此蔣萬安今上午受訪並未正面回應、也沒道歉，蔣表示，萬華人心中永遠的痛到現在為止還沒辦法撫平，他絕對捍衛萬華人的心聲。

蔣萬安上午出席國民黨北市議員闕枚莎競選總部成立大會，被問起媒體人周玉蔻昨天在臉書復出，又打高虹安的學歷和蔣萬安的身世，對此蔣萬安說，周玉蔻要為自己的言論負責，但陳時中跟民進黨更要對外說明清楚，到底對於周玉蔻胡亂抹黑抹紅的低劣作法是否認同，是不是支持這樣敗壞選風的作為。

衛福部曾稱「萬華是防疫破口」，環南市場自治會長林勝東被問是否接受陳時中道歉，林反問「把你揍一頓再道歉會接受嗎？」陳時中回應「有痛可以跟我講」，引發討論，館長陳之漢昨晚在直播哭訴，自己真的有說了，結果事後得到的回應，卻像是被性侵一樣。蔣萬安對此痛批，民進黨利用側翼、網軍鋪天蓋地攻擊，已經在網路上造成寒蟬效應。

蔣萬安不滿地說，民進黨每一次選舉就是府院黨、網路、媒體，暗黑式一條龍方式進行選舉操作跟攻擊，這次選舉更是變本加厲，透過不管是網軍側翼或特定媒體人，民眾都無法接受也感到不滿，在民主社會就是用手中這張選票，告訴民進黨對於這樣惡質選舉操作模式是唾棄的、是不能接受的。

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