獨家》5架AH-64E直升機有玄機 國慶當天共11面國旗飛越總統府

國慶當天的國旗梯隊飛行任務，以1架CH-47SD「契努克」直升機吊掛巨幅中華民國國旗，在前、後各一架UH-60M「黑鷹」直升機護衛下，飛越總統府上空。圖為昨天的國慶總彩排任務演練。（圖：軍聞社提供）

2022/10/08 10:38

〔記者羅添斌／台北報導〕為慶祝我國111年國慶，陸軍航特部所屬的直升機機隊，除了1架CH-47SD「契努克」直升機吊掛巨幅中華民國國旗飛越總統府，5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊，也已經在機身兩側噴塗國旗，國慶當天將以11面國旗飛越總統府，與全國各界一起歡慶111年國慶。

根據任務規劃，國慶當天的空中飛行任務，是先由1架幻象2000戰機以及1架UH-60M「黑鷹」直升機擔任「天觀機」先行，了解任務空域的氣候是否符合飛行條件。隨後，由2架F-5E/F戰機與1架「勇鷹」高教機編隊飛越總統府，象徵空軍新、舊訓練機種的世代交替。

接著是國旗梯隊進場，以1架CH-47SD「契努克」直升機吊掛巨幅中華民國國旗，在前、後各一架UH-60M「黑鷹」直升機護衛下，飛越總統府附近空域，5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機編隊接續飛越總統府上空。最後，則是空軍雷虎特技小組的5架AT-3教練機施放象徵國旗顏色的紅藍白彩煙，飛越總統府上空。

軍方人士今天表示，國旗梯隊的安排其實大有巧思，而且不是只有吊掛1幅巨大國旗飛越總統府而已，依據軍方規劃，當天總共會有11面國旗出現在台北市上空，除了吊掛的巨幅國旗之外，另外的10面國旗，將出現在5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機的機身兩側。此外，國旗梯隊是採1字型的「跟蹤隊形」執行國慶空中飛行任務，加上陸航直升機機隊的11面國旗，就呈現出111年的意境。

他說，在昨天（7日）下午的國慶總彩排時，參與國旗梯隊的各型直升機依次飛越總統府，但在天候不佳的情況下，地面上的人員可能看不清AH-64E「阿帕契」攻擊直升機的機身上，都已噴塗上國旗圖案，希望國慶當天是好天氣，國人能親眼目睹陸航各型直升機的飛行英姿。

參與國慶飛行任務的5架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機，機身兩側都已噴塗上國旗圖案。（圖：軍聞社提供）

AH-64E「阿帕契」攻擊直升機飛行員與機工長進行飛行前各部位檢查，待命起飛。（圖：軍聞社提供）

陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機採編隊起飛，執行國慶總彩排任務。後方1架同型機為預備機。（圖：軍聞社提供）

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