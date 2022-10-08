國民黨批高物價高房價 沒有年輕人會相信在台灣生活很幸福

國民黨今日召開「戳破蔡政府『青年所得創新高』假象！高物價壓力、買不起房才是現況」記者會。（國民黨提供）

2022/10/08 10:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「戳破蔡政府『青年所得創新高』假象！高物價壓力、買不起房才是現況」記者會，批評政府大內宣稱台灣青年所得續創新高，但蔡政府沒有告訴大家的是，台灣在全世界的房價所得排名已從2016年的第22名，到2021年上升到第7名，如果要說現在大家過得很好，在台灣生活很幸福，沒有一個年輕人會相信！

國民黨要求政府「打房」，不要打假球，提出具體抑制炒房的政策，穩定房價，讓青年買得起房，「房地合一」稅收至少50%用於住宅政策，改善居住正義問題，並確實解決青年低薪、就業等問題，不要美化數據、製造假象。

國民黨副發言人楊智伃指出，台灣年輕人的生活壓力很大，大家只想要有一個家，在工作的地點買一間屬於自己的房子，但年輕人都認為不可能，根據內政部的統計，今年全國購物痛苦指數平均9.69，創下2002年第1季以來的20年新高，意思是要9.69年不吃不喝才能買得起一間房子，台北市指數更多為16.17，要16年不吃不喝才能買到一間房子，政府如果要跟年輕人說現在過得很好，大家生活很幸福，沒有一個年輕人會相信。

楊智伃並指出，南部北漂的年輕人到台北市生活，原想至少以後回家可以買一間屬於自己的房子，但事實並非如此，疫情前後房價所得比漲幅最高的縣市就是高雄市、台南市與屏東縣，其中高雄市在2019年第4季的指數為7.1，2022年第2季漲幅達31%，南部年輕人在北部辛苦工作回家後買房負擔反而更重，蔡政府大內宣說年輕人所得創新高，但沒有告訴大家的是，台灣在全世界房價所得排名又創新高。

國民黨副發言人郭音蘭表示，年輕人你快樂嗎？蔡政府口口聲聲照顧年輕人、落實居住正義，雖然今年青年所得續創新高，但房價所得比卻再度攀升，政府打炒防稅金上看357億，卻1塊錢都有沒用在住宅政策上，政府竟口口聲聲居住正義，而且各種假象都是天大的笑話，年輕人好想買房，但蔡打房，卻讓大家更買不起房子。

郭音蘭指出，主計總處公布的青年所得，與現實落差太大，所謂30歲以下年輕人年收入近52萬元，但年輕人收入真的有到52萬？這52萬的平均數字是否加了一些「綠營新貴」，包括號稱「林九萬」的民進黨副秘書長林飛帆，與過去實領15萬元的「口譯哥」、前駐美代表處政治組長趙怡翔，才會出現52萬的高數目，難怪許多年輕朋友看到新聞後都在網路上道歉，坦承自己拉低了全國平均值。

她質疑，蔡政府美化數字，無助解決青年低薪的問題，最近公布的9月物價指數，年增率2.75%，各種重要民生物資漲幅持續擴大，通膨問題持續嚴重。

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