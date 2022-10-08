藍營苗栗鬧分裂 朱中央對徐耀昌開鍘案「留中不發」維繫與地方派系聯結

國民黨籍苗栗縣長徐耀昌違紀支持已遭開除黨籍的縣長參選人鍾東錦，地方黨部最近提報建請中央考紀會撤銷徐耀昌黨籍，據了解，黨主席朱立倫（見圖）持事緩則圓、「留中不發」的態度。（資料照）

2022/10/08 09:44

〔記者施曉光／台北報導〕今年百里侯選戰，國民黨在苗栗縣出現分裂，現任苗栗縣長徐耀昌違紀支持已遭開除黨籍的苗栗縣長參選人鍾東錦，地方黨部最近提報建請中央考紀會撤銷徐耀昌黨籍，但據了解，黨主席朱立倫持事緩則圓、「留中不發」的態度，據黨內透露，考量如果現在就「大開殺戒」，就等於是把國民黨打斷與苗栗縣派系的聯結，無助選情，因此投票前中央考紀會將不會觸碰本案，留待選後視情勢演變再做動作。

不過，朱中央對於苗栗縣黨部陳報建請撤銷徐耀昌黨籍考紀案「留中不發」的態度，讓國民黨苗栗縣長參選人謝福弘團隊頗有微詞，謝陣營部分人士主張黨中央應立即堅壁清野，唯恐一堆觀望的力量會轉向鍾東錦陣營，但黨中央站在大局考量的立場，認為應該事緩則圓，朱立倫昨日面對媒體詢問時，就以不針對單一個案為由，拒絕表態。

目前鍾東錦除了一掛議員支持，還獲得擁有人馬與行政資源的徐耀昌力挺，國民黨在苗栗縣的組織系統動員能量是否出現欲陣乏力的現象？

一位熟知藍營組織運作的人士坦承，動不了的現象難免會有，但傳統的黨部系統目前仍正常運作，只是苗栗縣的派系運作影響力還是很大，「因為鍾議長當了2年的地方黨部主委，帶走的...對...所以影響比較大！」這位人士也強調，最近苗栗縣的固本會報輔選活動，情況都還算好，1個里、2個里都還有200、300人參加。

至於黨部的組織動員活動，鍾東錦與徐耀昌難道沒有反制？這位人士表示，「有啊，只要中央黨部有長官下去的場，他們就會在旁邊另外搭一場」﹔至於雙方拚場，通常是哪一邊贏？他說，如果是比組織動員的小場活動，黨部這邊還是比較大，但如果要比需要花錢的大場造勢，鍾陣營的氣勢比較大。

黨內人士指出，目前還是選舉階段，徐耀昌考紀案原則上中央考紀會要等適當時機處理，而且會拖到選後再與其他違規助選案件一起決定，目前不急著單獨處理，等於是給徐耀昌一個迴旋空間，期待徐能「回頭是岸」。

這位人士強調，鍾東錦已經被開除黨籍，其他人則不可能在此時大開殺戒，否則等於是把國民黨與苗栗縣派系的聯結全部切斷，如果11月26日謝福弘可以過關，應該就會沒有事情，如果落選，現階段國民黨與苗栗縣派系至少不會斷掉聯結。

該人士還說，地方人士因為不想得罪兩邊，所以不願表態，選擇冷處理，如果現在逼他們表態，等於是要他們選邊站，藍營在苗栗縣這一局狀況比較複雜，不像是棄誰保誰，而是地方派系內鬥的問題，因此黨中央要保留一些彈性。

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