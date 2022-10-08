印尼足球場踩踏悲劇 外交部關切慰問

印尼東爪哇省瑪琅（Malang）1日舉行足球比賽，賽後發生嚴重的踩踏事件，當天現場不少球員與民眾一起協助搬運受傷者離場。（法新社）

2022/10/08 01:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼1日晚間發生足球場暴動踩踏事件，造成至少131人死亡，是全球體育場歷史上最嚴重的事故之一。外交部亞太司事發後致電印尼駐台副代表卓馬廷（Zulmartinof），對此意外事件表達關切和慰問，卓馬廷對我方的關心表示感謝；我駐印尼代表陳忠及駐泗水辦事處處長林鼎翔也同步向印尼政府及國會議員等政要表達慰問之意。

印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）10月1日一場足球賽事結束後，發生賽後觀眾衝突及警方鎮壓，造成至少131人死亡、超過300人受傷。綜合外媒報導，當天主場球隊阿雷馬（Arema FC）以2：3輸給來自泗水的客場球隊帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）。部分主場球迷失控衝進球場，2名警察在驅離過程中殉職，因此在現場朝人群發射催淚彈，試圖制止「暴動」（riots），導致大批民眾驚慌逃離煙霧，因而發生嚴重的推擠、踩踏事故。

外交部發言人歐江安說明，外交部長吳釗燮獲知此事件後，立即請亞太司致電關切；印尼駐台代表章溥帝（Budi Santoso）返國，我方致電副代表卓馬廷，對此一意外事件表達關切和慰問，卓馬廷副代表對我方的關心表示感謝。我駐印尼代表處陳忠及駐泗水辦事處處長林鼎翔也同步向印尼政府及國會議員等政要表達慰問之意。

歐江安指出，根據駐處消息，事故中沒有國人遭受波及或傷亡。外交部與駐處將持續瞭解後續處理及援救情形，並呼籲在東南亞地區從事商旅活動的國人提高警覺，注意自身安全。國人在印尼如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐印尼代表處急難救助電話：+62-811-984-676；或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：+62-822-5766-9680。

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