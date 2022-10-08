泰國托兒所無差別屠殺慘案 外交部譴責恐怖暴力

泰國東北部廊莫那浦首府一所托兒所被闖入遭開槍掃射，造成至少37人死亡，其中24名是兒童。（美聯社）（記者呂伊萱攝）

2022/10/08 01:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國東北部廊莫那浦府（Nong Bua Lamphu）6日發生一起無差別攻擊事件，造成至少37人死亡，其中24名幼童慘遭刺死，凶嫌犯案返家槍殺妻兒後自戕。外交部對於這起槍擊事件及其恐怖暴力行徑，造成多名無辜民眾及孩童傷亡，予以嚴正譴責。我駐泰代表莊碩漢並已代表政府向泰方表達誠摯哀悼及慰問。

一名男子6日持槍枝與刀械闖入泰國東北部一間托兒所進行無差別攻擊。綜合外媒報導，槍手班雅（Panya Khamrab）先槍殺托兒所外一名兒童與村民，接著進入托兒所大開殺戒。班雅行凶後逃回家中，先槍殺自己的妻兒，接著自戕，警方循線在班雅住處發現他們的屍體。這起慘劇造成至少37人死亡，其中24名幼童慘遭刺死。

外交部發言人歐江安表示，外交部亞太司在第一時間向泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（Twekiat Janprajak）致意與慰問；我駐泰代表莊碩漢也代表我國政府向泰方表達誠摯哀悼及慰問。外交部對於這起槍擊事件及其恐怖暴力行徑，造成多名無辜民眾及孩童傷亡，予以嚴正譴責。

歐江安說明，根據駐處消息，上述不幸事故中沒有國人遭受波及或傷亡。外交部與駐處將持續瞭解後續處理及援救情形，也呼籲在東南亞地區從事商旅活動的國人提高警覺，注意自身安全。

另外，國人若在泰國遭遇緊急狀況，則請撥打駐泰國代表處急難救助電話：+66-81-6664006，或加入急難救助 LINE 帳號：Taiwan119；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時的協助。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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