蔣萬安扯陳時中說「萬華是破口」 陳揮文批「見獵心喜」：該道歉

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前到萬華跑行程，痛批民進黨台北市長參選人陳時中說「萬華是破口」，還結合媒體操作。對此，名嘴陳揮文指出，蔣萬安根本講錯了，應該跟陳時中道歉。（圖取自Youtube）

2022/10/08 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安日前到萬華跑行程，痛批民進黨台北市長參選人陳時中說「萬華是破口」，還結合媒體操作。對此，名嘴陳揮文指出，蔣萬安根本講錯了，應該跟陳時中道歉。

陳揮文7日晚間在網路直播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》上表示，當初說出「萬華破口」的明明是衛福部次長石崇良，次長失言，部長陳時中才道歉，「你馬好了什麼時候變成是陳時中講的？什麼時候改的我都不曉得啊！蔣萬安你罵錯啦！你這個錯得離譜了，你怎麼會講錯呢？你不是什麼衛環委員會的召委嗎？你不是台北市的立委嗎，你應該是如數家珍才對啊」！

陳揮文質疑，蔣萬安是見獵心喜，看到陳時中在萬華民調正在掉，所以才這樣講，另外他也提點陳時中團隊，怎麼沒有聽蔣萬安的新聞，放任對手這樣亂講？

針對蔣萬安一直提及疫苗合約「封存30年」，陳暉文表示，「我就跟你講他不是封存30年，他到底是有什麼毛病？你自己唸法律你在美國當律師你不曉得封存跟保存不一樣嗎」？

而蔣萬安提到陳時中結合媒體，陳揮文指出，這是指媒體人周玉蔻，而周玉蔻確實攻擊慈濟以及一位無辜的女性，但很明顯可以看出，在這些事件當中，得利的是蔣萬安，陳時中都是吃虧的，是啞巴吃黃蓮，「干他什麼事啊」！

陳揮文說，他認為蔣萬安見獵心喜的可能性比較大，但人家沒有講的事情，硬塞到別人嘴裡也不公道，「失言難免啦，但我覺得蔣萬安應該跟陳時中道歉」。

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