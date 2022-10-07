美女醫生競總大咖雲集！ 陳時中高喊：王必勝都來了代表必勝

陳時中今晚參加吳欣岱競選總部開幕茶會，被解讀爭取第三勢力支持，相互合作。（記者楊心慧攝）

2022/10/07 22:18

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣基進黨台北市內湖南港區市議員參選人吳欣岱今競選總部開幕，民進黨台北市長參選人陳時中、中央疫情指揮中心指揮官王必勝也到場支持，陳時中致詞表示，人家說必勝來就會必勝，代表吳欣岱必勝，希望大家能夠支持她；台北市議員林亮君、苗博雅皆表示，民進黨就算全部議員參選人當選在議會席次也無法過半，希望第三勢力的參選人能夠進議會。

陳時中今晚參加吳欣岱競選總部開幕茶會，被解讀爭取第三勢力支持，相互合作，吳欣岱競選總部開幕茶會大咖雲集，包含台灣基進黨主席陳奕齊、台灣獨立建國聯盟主席陳南天、立委莊瑞雄、資深媒體人馮光遠、中央疫情指揮中心指揮官王必勝。

陳時中致詞表示，看到王必勝也來，人家說必勝來就會必勝，代表吳欣岱必勝，欣岱是醫護人員，國家需要時也義無反顧，這次選舉她也作出來做自己該做的事，她有年輕人的想法，希望大家能支持她，讓她可以進議會。

無黨籍台北市議員林亮君致詞表示，希望有更多強力戰友進台北市議會打拚，本次選61席議員，就算民進黨全部議員參選人27席都當選，在台北市議會仍無法過半，即使陳時中當選，在審預算時可能也會掰咖，還需要其他五席其他黨派的議員，一起堅守台灣陣線，吳欣岱這席拜託大家，希望面對中國的力量，能夠更有力量。

無黨籍台北市議員參選人吳崢致詞表示，台北市生病了，源自於台北市長柯文哲的市長室，過去柯文哲的立場一再丕變，過去反中、如今兩岸一家親，柯文哲日前還說「抗中保台」是抵抗陳時中保衛台北，柯如此拉低到進行政治攻擊，實在很可惡，台北市議會需要堅守立場捍衛價值的戰友，唯一支持吳欣岱。

社民黨台北市議員苗博雅致詞表示，議會是合議制是團體戰，市長作任何建設都需要議會支持，這三年多來，體會到在議會無法單打獨鬥，後來邀請年輕議員組成政團問政，市府才開始重視他們監督的議題，希望吳欣岱能夠一起加入政團、一起打團體戰，懇請大家投吳欣岱。

前北農總經理吳音寧致詞表示，2020年總統大選時韓國瑜在高雄、柯文哲在台北，兩人一搭一唱，配合親中媒體，引起韓流崛起的風潮，當時沒有讓欣岱選上基進黨不分區立委，如今吳欣岱繼續努力、堅持理念，目前台北市議會有很多造謠的國民黨議員佔大多數，當時她被國民黨港湖區議員抹黑都吃魚翅，不該讓這些議員繼續在市議會。

吳音寧表示，柯文哲任內台北市施政滿意度敬陪末座、倒數第一，大家要聚集並支持新的力量進去，讓首都台北可以向前更好、拜託大家讓欣岱進入關鍵的一席，給她一個機會。

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