蔣萬安酸民進黨沒念咒語不會選舉 陳時中：侮辱台灣人智慧

台灣基進黨台北市內湖南港區市議員參選人吳欣岱競選總部開幕，民進黨台北市長參選人陳時中到場支持。（記者楊心慧攝）

2022/10/07 22:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長參選人蔣萬安今天早上酸說，民進黨每次在選舉操作「抗中保台」，沒有念這個咒語就不會選舉。陳時中反擊說，這是侮辱台灣人的智慧，台灣應靠全民保護，台灣人民應要讓世界看到台灣，徹底感到這些人沒有抗共意識，未來要怎麼保衛台灣？

陳時中今晚出席台灣基進黨內湖南港區市議員參選人開幕茶會，被解讀爭取第三勢力支持，相互合作。出席茶會的還有台灣基進黨主席陳奕齊、台灣獨立建國聯盟主席陳南天、立委莊瑞雄、資深媒體人馮光遠、中央疫情指揮中心指揮官王必勝等人，大咖雲集。

陳時中致詞說，要珍惜民主代表的價值，原本對於這次選舉抱有期待，想說會很許多市政的討論，但看起來都是人格毀滅戰，他認為，民主得來不易，若這次選舉，他沒辦法做民主的建設者，也請不要做民主的破壞者，他身切體會到民主的重要性，不會做負面選舉，也不會隨負面選舉起舞。

陳時中笑說，「抗中保台抗到我也不太好」，我們要抗不當的支配者、基本上是共產黨，所以應該是「抗共保台」，本來以為這是標準答案，結果蔣萬安說這是咒語，沒念咒就不會選舉，這是侮辱台灣人的智慧，台灣應靠全民保護，台灣人民應要讓世界看到台灣，徹底感到這些人沒有抗共意識，未來要怎麼保衛台灣？

陳時中說，若台灣人對共軍繞台無所謂、讓世界認為我們無所謂，台灣就岌岌可危了，台灣民主得來不易，要選市長的人，對於抗共保台應表達明確態度，這不是口號是基本信念 ，沒有抗共怎麼保台，希望讓這次選舉顯露出民主風範，也監督候選人保衛台灣的意識。

陳時中最後也請大家支持年輕醫生吳欣岱，讓她可以順利進入台北市議會。

熱情支持者與民進黨台北市長參選人陳時中開心合照。（記者楊心慧攝）

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