吳明達暗藏「御用3賭神」 每月至少幫賭場賺20萬「花紅」

黑道組織的「威震集團」董事長吳明達日前被拘提後羈押禁見。（記者劉慶侯翻攝）

2022/10/07 21:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕黑道組織的「威震集團」董事長吳明達，因涉及雙北市4起槍擊案件，6月間被警方檢肅法辦，日前又因涉嫌洗錢防制和賭博罪嫌再遭檢警拘捕裁定羈押。不過，檢警調查發現，吳嫌在北市農安街經營的地下麻將賭場內，暗藏著3名「賭神級」人手，靠著「在場候教」或「四處征戰」，贏錢再以64比例拆帳，每月至少可幫賭場賺進20萬的「花紅」。

3麻將槍手專在場宰客或四處征戰

警方表示，吳明達在民國88年，在北市中山區持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生而震驚社會；服刑近18年出獄後，以公司型態成立「威震」集團，表面上多從事義捐米糧、捐血、口罩等善事，但暗中仍搞黑道勾當。

今年2月起，吳涉嫌買凶狙殺芳明館老大黃清源，另涉及雙北淡水區、士林區及萬華區共4起槍擊案，檢警後來又發現他透過地下匯兌，匯出4000萬到中國，給通緝中的集團張姓副董事長，吳嫌4日再被北市刑警大隊偵三隊拘提，依組織犯罪、洗錢防制法及賭博罪送辦。6日由法院裁定羈押禁見。

北市刑大4日在清剿吳明達所屬的農安街賭場時，逮獲綽號「阿龍」及「小蔡」的2名職業麻將槍手，另1名綽號「小綿羊」的當天則不在場，調查後發現，3人都是吳明達御用的打手，因牌技高超，被吳嫌吸收，有時在賭場內陪打，有時也代替吳嫌到其他賭場「征戰討教」。

警方表示，根據「阿龍」的供述，賭場多為3000底以上，賭資由賭場提供，他們贏錢6、4分帳，輸錢則場子承擔，由於他們大約有7成左右的獲勝率，平均每個月可幫場子贏20多萬元。警方偵訊後，依賭博罪將吳明達、「阿龍」、「小蔡」等人送辦。

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