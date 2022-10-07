老市長出手！三重警抓錯人誤傷民眾 陳景峻申請自動調查

新北市三重警抓錯人誤傷民眾，曾任三重市長的監委陳景峻申請自動調查。（資料照，記者謝君臨攝）

2022/10/07 18:21

〔記者吳書緯／台北報導〕新北市警察局三重分局永福所員警因盤查黃姓民眾，發生錯認通緝犯，逮捕過程中又因拉扯造成黃男受傷，引發外界議論；曾擔任台北縣三重市長的監委陳景峻高度關切，今天表示已申請自動調查，且除抓錯人事件外，監院亦接獲民眾陳情指三重分局屢屢值勤不當，更有市議員指出在一年發生5件重大違紀事件，故有深入調查之必要。

陳景峻表示，除警員抓錯人事件外，監察院亦接獲民眾陳情指稱三重分局屢屢值勤不當，並有議員指稱三重分局在一年內發生5件重大違紀事件；究竟三重分局各件值勤疏失與警紀事件，各涉案警員有無違失、內政部警政署與新北市政府警察局有無善盡主管機關監督管理之責、有無行政上糾錯究責之必要，皆有深入調查之必要。

新北市警局三重分局永福派出所翁姓、江姓警員在9月20日晚間埋伏抓通緝犯時，誤認路過的黃姓男子為通緝犯，黃男以為遇到歹徒極力反抗，遭警過肩摔壓制，黃男頭部遭重擊導致耳內出血及撕裂傷，扭打過程中也員警受傷。

陳景峻表示，事後三重分局坦承「抓錯人」並公開向受傷民眾及社會大眾致歉。針對警員疏失部分也主動函送新北地檢署偵辦，並將2警員從重記過調職、所長連帶處分；惟雙方無法達成和解，員警亦對民眾提出傷害告訴，對此案表達高度關切，已申請自動調查。

據悉，陳景峻的政治生涯從擔任台北縣三重市（今新北市三重區）的里長開始，之後擔任三重市市民代表，1994年當選三重市長，1999年轉戰立委並當選，三屆連任後於2007年轉任交通部政務次長，後轉任陳水扁政府的行政院秘書長，在2016年至2018年擔任台北市長柯文哲任內的台北市副市長，於2020年經總統蔡英文提名為監委，獲立法院行使同意權，擔任監委至今。

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