朱立倫參加街講 呼籲民眾支持18歲公民權及藍營候選人

國民黨主席朱立倫參加街講活動，呼籲民眾支持18歲公民權及國民黨提名的公職候選人。（記者田裕華攝）

2022/10/07 18:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日傍晚在市府轉運站前小廣場舉辦「18轉大人！不分世代作伙挺」18歲公民權街講活動，黨主席朱立倫出席發表談話呼籲民眾1126投票日當天都要出來投票，支持公民權下修至18歲，同時也要支持國民黨提名的公職候選人。

朱立倫指出，這次選舉不是只選舉議員、市長，還有重要的公投，要落實18歲公民權，這項主張國民黨最早提出來，希望年輕人除了可以考駕照，還可以擁有投票的權力，他呼籲民眾除了要投同意票，支持18歲公民權，也要支持國民黨台北市長候選人蔣萬安，讓所有國民黨市議員候選人都能當選。

朱立倫說，國民黨這次在全台灣提名153位年輕世代候選人，就是要給年輕人機會，除了18歲公民權，他希望雙北市民可以支持台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人侯友宜，要搭車回基隆市的人請支持基隆市長候選人謝國樑，要到桃園市的民眾支持桃園市長候選人張善政。

為傳達全力支持公民權下修18歲的修憲複決案，國民黨今日的街講活動特別選擇在人潮擁擠的市府轉運站前小廣場舉行街講，除了朱立倫、藍營青工總會幹部外，還找來一些高中與大一學生代表，並邀請台灣少年權益與福利促進聯盟代表一起參加宣講。

國民黨主席朱立倫出席「18轉大人!不分世代作伙挺」公民權街頭宣講活動。（記者田裕華攝）

國民黨7日在市府轉運站小廣場舉辦「18轉大人!不分世代作伙挺」公民權街頭宣講活動。（記者田裕華攝）

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